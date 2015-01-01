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कोरोना संक्रमण:पुलिसकर्मी समेत 18 नए पॉजिटिव मिले, मरीजों का आंकड़ा 4739 पर पहुंचा

सागर11 मिनट पहले
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प्रतिकात्मक फोटो

जिले में गुरुवार को 18 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें बीएमसी की वायरोलॉजी लैब से 9, रैपिड एंटीजन टेस्ट से 1 और अहमदाबाद की निजी लैब से 8 नए पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है।

18 नए संक्रमित मरीज मिलाकर सागर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 4739 पर पहुंच गया है। गुरुवार को पॉजिटिव मिले मरीजों में बीएमसी के 44 वर्षीय कर्मचारी, सेना के जवान की 36 वर्षीय पत्नी व 10 साल का बेटा और 10 वीं बटालियन निवासी 53 वर्षीय पुुलिसकर्मी के नाम शामिल हैं।

इनके अलावा मोतीनगर निवासी 59 वर्षीय पुरुष, गल्ला मंडी निवासी 85 वर्षीय वृद्ध, उनके 44 वर्षीय बेटे और 77 वर्षीय पत्नी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। वहीं मकरोनिया में 26 वर्षीय युवक व 32 वर्षीय पुरुष, रामपुरा वार्ड में 84 वर्षीय वृद्ध, कैंट हॉस्पिटल में 53 वर्षीय महिला, सुरखी में 60 वर्षीय पुरुष, देवरी में 55 वर्षीय महिला, बंडा में 55 वर्षीय महिला, शाहगढ़ में 55 वर्षीय महिला संक्रमित पाई गई।

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