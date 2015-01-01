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धनतेरस सोने पर सुहागा:एक दिन में बिके 2 हजार वाहन, 80 से ज्यादा प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री, सराफा चमका

सागरएक घंटा पहले
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हार, चूड़ी, बालियों के साथ अब मास्क भी आभूषण
  • बड़े शोरूम से ज्यादा छोटी दुकानों पर रही भीड़

धनतेरस के अबूझ मुहूर्त पर बाजार जमकर चमका। हालांकि ज्यादातर रौनक छोटे व्यापारियों की दुकानों पर नजर आई। बड़े शोरूम और मॉल में भी ग्राहकों की भीड़-भाड़ दिखी। लेकिन यह छोटे व्यापारियों की दुकानों की अपेक्षा कम थी।

इस बार ऑटोमोबाइल, सराफा, बर्तन तथा प्रॉपर्टी सेक्टर में काफ़ी तेजी रही। रेडीमेड कपड़े भी लोगों ने जमकर खरीदे। यानी संक्रमण काल में भी बाजार को अबूझ मुहूर्त की संजीवनी मिली है। सबसे ज्यादा डिमांड वाशिंग मशीन और एलईडी टीवी की रही।

हार, चूड़ी, बालियों के साथ अब मास्क भी आभूषण

करीब ढाई सौ दुकानों और 20 छोटे-बड़े आउटलेट पर फैंसी आभूषणों की मांग ज्यादा रही। लोगों का चांदी की तरफ रुझान ज्यादा दिखा। वर्तमान में चल रही कोरोना महामारी के मद्देनजर सराफा बाजार में सोने के तार जड़ित मास्क भी आ गए हैं। महिलाओं व युवतियों ने हार,चूड़ी, बालियों के साथ मास्क भी पहनकर देखे।

वाहन: 150 कार और 2000 बाइकें बिकीं

इस सेक्टर में करीब 15 करोड़ रुपए का कारोबार आंका गया है। दोपहिया वाहनों में ग्राहकों की मांग सबसे ज्यादा स्कूटर की रही। स्कूटर और बाइकें मिलाकर आंकड़ा 2000 पहुंचा। जबकि डेढ़ सौ कारों की बिक्री हुई है।

प्रॉपर्टी: इस बार 51 लाख का राजस्व मिला

रजिस्ट्रार ऑफिस के अनुसार 80 से ज्यादा प्रॉपर्टी के सौदे हुए हैं। इनमें ज्यादातर कॉलोनी के प्लाटों की रजिस्ट्री शामिल है। दो प्रॉपर्टी के दान पत्र भी रजिस्टर्ड हुए हैं। इससे शासन को करीब 51 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है।

मोबाइल: 12 से 13 हजार के सेट की डिमांड

बाजार में 12 से 13 हजार की रेंज के मोबाइल सेट की जबरदस्त डिमांड रही। हालांकि चाइनीस कंपनियों के मोबाइल सेट की अपेक्षा स्वदेशी और अन्य देशों की मोबाइल कंपनियों के मोबाइल खरीदने में ग्राहकों का रुझान दिखा।

रेडीमेड: अपर जैकेट की रही मांग

रेडीमेड गारमेंट में स्लिम अपर जैकेट इस साल नया परिधान था। इसकी बाजार में जबरदस्त डिमांड रही। लोगों ने इसके अलावा जींस, टी-शर्ट, शर्ट तथा कुर्ते-पजामे जैसे सामान्य वस्त्रों की खरीदारी भी की।

बर्तन: हाथों हाथ बिके बर्तन स्टैंड

धनतेरस पर बर्तन खरीदने का शगुन होने के कारण इन दुकानों पर काफी भीड़-भाड़ नजर आई। ज्यादा डिमांड जालीदार टब और बर्तन स्टैंड की रही। इसके अलावा थाली, गिलास, लोटे, प्लेटें भी लोगों ने खरीदीं।

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