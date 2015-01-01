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दिवाली पर गई 'लक्ष्मी':गढ़ाकोटा में 2 वर्षीय बालिका का शव नदी में मिला, मॉर्निंग वॉक पर निकले पिता के पीछे चली गई थी

सागर22 मिनट पहले
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बच्ची के श्गव को ताखोरों की मदद से बाहर निकलवाया गया। इनसेट में शिवन्या।
  • नदी के पास रहने वाले रजक परिवार की बेटी थी शिवन्या

गढ़ाकोटा में शुक्रवार सुबह दो साल की मासूम का शव नदी में मिला है। वह अल सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गए पिता के पीछे-पीछे चली गई थी। सुबह करीब 11 बजे बच्ची का शव लोगों ने नदी में तैरता देखा।

नदी के नजदीक ही रहने वाले कल्लू रजक सुबह 5 बजे रोजाना घूमने जाते हैं। रोजाना की तरह आज भी घूमने गए। वैसे, रोजाना वे पैलेपर रहली रोड की ओर जाते थे, लेकिन आज विपरीत दिशा में गुजौरा रोड की तरफ चले गए। वहीं आमतौर पर वह बेटी को भी साथ ले जाते थे, लेकिन आज नहीं ले गए। बच्ची भी पिता को देखकर उनके पीछे चली गई। इसकी खबर पिता को नहीं लगी। जब पिता घूम कर घर आए, तो उनकी पत्नी यशोदा ने शिवन्या के घर पर नहीं होने की बात कही। पिता ने बच्ची को ढूंढा, जब पता नहीं चला, तो वह थाने में शिकायत दर्ज कराई। इस बीच 11 बजे बच्ची की लाश छोटे पुल नदी में तैरते हुए मिलने की सूचना मिली। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को निकलवाया। मामले में रहली एसडीओपी अनुराग पांडेय ने बताया घटना की जांच की जा रही है।

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