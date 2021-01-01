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चक दे सागर:यहां हॉकी के 200 नेशनल-स्टेट प्लेयर, अब तैयार हो रही नई पौध

सागर2 घंटे पहले
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खेल परिसर में हॉकी सीखने के लिए स्टिक वर्क करती अंडर-15 खिलाड़ी। यहां लड़के और लड़कियां शाम 4 से 6 बजे तक प्रशिक्षण ले रहे हैं। ये दो साल में पूरा खेल सीख जाएंगे। - Dainik Bhaskar
खेल परिसर में हॉकी सीखने के लिए स्टिक वर्क करती अंडर-15 खिलाड़ी। यहां लड़के और लड़कियां शाम 4 से 6 बजे तक प्रशिक्षण ले रहे हैं। ये दो साल में पूरा खेल सीख जाएंगे।
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शहर के खेल परिसर में खेल एवं युवक कल्याण विभाग के अतर्गत अंडर-15 खिलाड़ी हॉकी का प्रशिक्षण ले रहीं हैं। ये हॉकी के सारे गुर दो साल में सीख जाएंगी। सागर में हॉकी की शुरुआत करने वाले जिला हॉकी संघ के खिलाड़ी मकसूद खान का कहना है कि सागर से अब तक 200 से ज्यादा हॉकी खिलाड़ी स्टेट व नेशनल स्पर्धा खेल चुके हैं। अभी 25 हॉकी खिलाड़ी ऐसे हैं जो मध्यप्रदेश में विशिष्ट पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सागर के खेल अधिकारी प्रदीप अबिद्रा भी उन्हीं में से एक हैं।

एस्ट्रोटर्फ नहीं होने से आगे नहीं बढ़ पा रहा हॉकी का टैलेंट
संभागीय मुख्यालय होने के बाद भी यहां एस्ट्रोटर्फ नहीं है। जबकि दमोह में तीन साल पहले एस्ट्राेटर्फ की शुरुआत हो चुकी है। एस्ट्रोटर्फ नहीं होने के कारण सागर के खिलाड़ी बाहर जाकर अच्छे खेल के प्रदर्शन से वंचित रह जाते हैं। पूर्व में सागर में हॉकी के 25 क्लब हुआ करते थे। मध्यप्रदेश में सागर शहर की टीम काफी अच्छा प्रदर्शन किया करती थी।

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