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सागर में कोरोना:31 नए केस : भाजयुमाे नगर अध्यक्ष और ज्वेलर्स के कर्मचारी पॉजिटिव निकले

सागरएक घंटा पहले
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प्रतिकात्मक फोटो
  • सागर जिले में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 4105 पर पहुंची

सागर में अब राजनीतिक हल्काें व सराफा काराेबार से जुड़े लाेग भी बड़ी संख्या में पाॅजिटिव हाेने लगे हैं। एक दिन पहले भाजपा जिलाध्यक्ष के पाॅजिटिव निकले। शुक्रवार काे भारतीय जनता युवा माेर्चा नगर अध्यक्ष, उनके परिजन व उनके परकाेटा स्थित ज्वेलर्स पर काम करने वाले कर्मचारी भी काेराेना संक्रमित हाे गए हैं। इसके अलावा के अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ क्लर्क सहित 31 नए काेराेना संक्रमित निकले हैं।

शुक्रवार काे बीएमसी की वायराेलाॅजी लैब, एंटीजन टेस्ट और भाेपाल के एलएन मेडिकल काॅलेज, बंसल अस्पताल से कुल 31 नए काेराेना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। इनमें से अधिकांश ए-सिम्टामेटिक व कुछ हल्के लक्षणाें वाले हैं, इन सभी काे हाेम क्वारंटाइन किया जा रहा है।

जाे पाॅजिटिव आए हैं, उनमें देवरी सागर से 77 साल के बुजुर्ग, टड़ा केसली से 76 साल के बुजुर्ग, केसली सागर से 54 साल के व्यक्ति, मकराेनिया शांतिपुरम से 29 साल के व्यक्ति, मकराेनिया से ही 25 साल के व्यक्ति, आदर्श नगर मकराेनिया से 6 साल की बच्ची, अंकुर काॅलाेनी जैन मंदिर के पास से 20 साल का युवक, गाैर नगर मकराेनिया से 21 साल का युवक, जेपी प्लांट बीना से 32 साल की महिला, देवरी छिरारी से 72 साल की बुजुर्ग महिला, गीतांजली काॅलाेनी देवरी से 28 साल की महिला, पृथ्वी वार्ड देवरी से 22 साल का युवक, 50 साल की महिला, शास्त्री वार्ड देवरी से 24 साल की महिला, 53 साल की महिला, मकराेनिया सागर से 58 साल के व्यक्ति, सागर कैंट से 56 साल की महिला, बीएमसी कैम्पस से 34 साल का कर्मचारी आिद संक्रमित निकले।

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