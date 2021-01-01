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खेल:क्रिकेट के महाकुंभ में 401 टीमें ले रही हिस्सा, आज पांच उद्घाटन मैच होंगे

सागर7 घंटे पहले
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सुरखी विधानसभा क्षेत्र में क्रिकेट के महाकुंभ का शुभारंभ सोमवार को होगा। मंत्री ट्राफी प्रतियोगिता में 401 टीमें हिस्सा ले रही हैं। सोमवार दोपहर बजे 1 बजे सुरखी, बिलहरा, जैसीनगर, सीहोरा एवं राहतगढ़ में 5 उद्घाटन मैच खेले जाएंगे। राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ने तैयारियों का फीडबैक लिया।

आयोजक आकाश राजपूत ने बताया कि मंत्री ट्रॉफी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए उसी स्तर पर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया गया है। 100 व्यवस्थापकों को कमान सौंपी गई है। राहतगढ़ में मुख्य अतिथि अरविंद राजपूत, सीहोरा में रनबहादुर सिंह राजपूत, जैसीनगर में शैलेन्द्र सिंह, बिलहरा में मूरत सिंह एवं पुष्पेंद्र प्रताप सिंह व सुरखी में आकाश सिंह राजपूत मौजूद रहेंगें।

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