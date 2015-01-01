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  • 7 Eggs Of Fossils Found Near Mandla, Weighing 2.60 Kg, Confirmed By Paleontologist Based On Their Research Report

डायनासोर के 7 अंडों के जीवाश्म मिले:मंडला के पास मिले डायनासोर के 7 अंडों के जीवाश्म, 2.60 किलो वजन , जीवाश्म विज्ञानी ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर की पुष्टि

सागर3 घंटे पहले
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मंडला जिले में डायनासोर के सात अंडों के जीवाश्म मिलने की पुष्टि हुई है। डॉ. हरीसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर के व्यवहारिक भूविज्ञान विभाग के जीवाश्म विज्ञानी प्रो. पीके कठल ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर यह पुष्टि की है।

नई खोज से प्राप्त अंडों का आकार फुटबाल जैसा गोलाकार, औसत वजन 2.60 किलोग्राम व औसत परिधि 40 सेंटीमीटर है। प्रो. कठल के मुताबिक इनका अध्ययन बताता है कि ये लंबी गर्दन व छोटे-सिर वाले वृहदाकार (15 मीटर तक लंबाई वाले) डायनासोर तृणभक्षी (हरबीवोरस) थे।

जिनका जीवन-काल जुरासिक (21.5 करोड वर्ष) से शुरू होकर क्रिटेशियस (6.5 करोड़ वर्ष) था। उस काल में भारत में एक नए तरह के ‘सौरोपोड’ की मंडला में उपस्थिति इस काल में डायनासोर के भ्रमण के क्षेत्रीय-परिधि का लंबा होना भी बताता है।

ये प्राणी दूर-दूर से अंडे देने के लिए नर्मदा घाटी में आते थे। यह अब तक मिलने डायनासोर के जीवाश्म से अलग नई प्रजाति के होने की संभावना है। आगे की रिसर्च में विस्तृत तथ्य सामने आ सकते हैं। बता दें देश में डायनासोर के जीवाश्म सबसे पहले जबलपुर के छावनी क्षेत्र से ही मिले थे।

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