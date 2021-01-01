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माफिया:नाले पर बना लिया मकान, कार्रवाई रुकवाने छत पर जा पहुंची महिला

सागर25 मिनट पहले
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लंबे समय से सुस्त पड़ी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई बुधवार को फिर से शुरू हुई। नगर निगम और प्रशासन की टीम ने गोपालगंज थाना क्षेत्र में वन विभाग कार्यालय के पास नाले पर बने अवैध मकान को तोड़ा। कार्रवाई के दौरान दो महिलाएं पहले रिमूवल टीम के साथ बहस करने लगी।

अधिकारियों की समझाइश के बाद एक महिला वहां से चली गई और टूटने वाले मकान की छत पर जा पहुंची और कार्रवाई रोकने के लिए कहने लगी। मौजूदा महिला पुलिसकर्मियों ने तुरंत ही उसे हटाया। बुधवार को नगर निगम उपायुक्त डॉ. प्रणय कमल खरे, एसडीएम पवन बारिया और सीएसपी रामवरन प्रजापति अतिक्रमण टीम और पुलिस बल के साथ बलराम रजक के अवैध निर्माण पर पहुंचे।

यहां नाले की जमीन पर 675 वर्गफीट अवैध निर्माण था। अधिकारियों ने पहले ही मकान को हटाने की मोहलत दे दी थी, लेकिन जैसी ही टीम ने कार्रवाई शुरू की तभी परिवार की एक महिला बहस करते हुए कार्रवाई रुकवाने के मकसद से टूट रहे हिस्से की छत पर जा पहुंची, जिससे महिला पुलिसकर्मियों ने समझाते हुए नीचे उतार लिया।

पहले 20 मीटर रोड बनाने की योजना थी, अब 30 मीटर की बनाई जाना है सड़क

अधिकारियों ने बताया कि तिली से लेकर सिविल लाइन तक स्मार्ट कॉरिडोर के तहत रोड का निर्माण किया जाना है। पहले यह रोड 20 मीटर चौड़ी बनाने की योजना थी, लेकिन अब इसे 30 मीटर चौड़ा बनाया जाएगा। रोड चौड़ीकरण के लिए तिली से तहसीली तक पर्याप्त जगह है।

वहां रोड चौड़ीकरण में छोटे-मोटे अतिक्रमण हटाने पड़ेंगे, लेकिन आईजी बंगला चौराहे से सिविल लाइन तक कई सरकारी निर्माण व अन्य निर्माण आ रहे हैं। उधर, तिली से आईजी बंगले के बीच नाले पर 19 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। इनमें कुछ स्थायी और कुछ अस्थायी हैं। अधिकारियों ने सात दिन पहले इन्हें नोटिस जारी करते हुए निर्माण खुद हटाने की मोहलत दी थी।

मकरोनिया में 10 करोड़ की जमीन से अतिक्रमण कराया मुक्त

अतिक्रमण की कार्रवाई मकरोनिया के गंभीरिया वार्ड में भी की गई। इस दौरान जिला प्रशासन और निगम की टीम ने करीब 10 करोड़ रुपए की 10 सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया। एसडीएम पवन बारिया ने बताया कि प्रदेश को भू-माफिया मुक्त करने की दिशा में कलेक्टर दीपक सिंह के निर्देश पर बुधवार को यह कार्रवाई की गई।

गंभीरिया वार्ड की यह जमीन सरकारी हैं, जहां लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर लिया था। दोपहर में इनका अस्थायी अतिक्रमण तोड़कर जमीन को मुक्त कराया गया। उक्त जमीन पर खेल स्टेडियम निर्माण प्रस्तावित है।

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