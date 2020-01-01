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रफ्तार ने रोकी सांसें:सागर में तेज गति से आ रही कार ने बाइक चालक को मारी टक्कर, मौके पर मौत

सागरएक घंटा पहले
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हादसे के बाद मौके पर पड़ी बाइक। - Dainik Bhaskar
हादसे के बाद मौके पर पड़ी बाइक।
  • रजवांस के पास प्रेमपुरा गांव की घटना

बुधवार दोपहर एक तेज रफ्तार कार ने बाइक चालक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना मालथौन ब्लॉक के रजवांस चौकी के प्रेमपुरा गांव की है। बाइक चालक अपनी बहन के यहां जा रहा था। तभी यह हादसा हुआ। घटना की बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक अज्ञात कार चालक मौके से भाग गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रजवांस चौकी प्रभारी धर्मेन्द्र सिंह गुर्जर ने बताया कि बहरोल क्षेत्र के तालपोह गांव निवासी 40 वर्षीय शुक्कू पिता कल्याण आदिवासी बुधवार दोपहर अपनी बाइक से रजवांस से वनखिरिया की ओर जा रहा था। प्रेमपुरा गांव के पास डिवाइडर क्रॉस करने के दौरान कार क्रमांक पीबी 36 एच 1918 व बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक चालक शुक्कू की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना आसपास के लोगों ने पुलिस को दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पीएम कराकर परिजनों को सौंपा। एसआई धर्मेन्द्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कार को जब्त कर रजवांस चौकी में रखवाया गया है। कार चालक भोपाल की ओर जा रहा था। गुरुवार को घटना स्थल पर लोगों से पूछताछ की जाएगी। इसके बाद ही हादसे का कारण स्पष्ट हो सकेगा।

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