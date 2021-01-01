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निरीक्षण करने के बाद विधायक ने कहा:अमृत पार्क का 21 फरवरी तक काम पूरा करेंगे, ताकि हो सके लोकार्पण

सागर3 घंटे पहले
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नगर विधायक शैलेन्द्र जैन ने बुधवार को निगमायुक्त आरपी अहिरवार, स्मार्ट सिटी सीईओ राहुलसिंह के साथ अम्बेडकर वार्ड में आईएचएसडीपी आवासीय योजना के पास स्थित अंबेडकर पार्क, काकागंज वार्ड के ट्रैफिक पार्क और तिली रोड स्थित अमृत पार्क का निरीक्षण किया। उन्होंने 21 फरवरी के पहले अमृत पार्क के बाकी रह गए निर्माण कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। ताकि फरवरी में ही इसका लोकार्पण किया जा सकें।

विधायक जैन ने अंबेडकर पार्क में रखे पाइपों को हटाकर तालाब से निकलने वाली मिट्टी को डलवाने के लिए कहाहै। वहीं इसकी डिजाइन तैयार कराने के भी निर्देश दिए हैं। काकागंज पार्क में बोरिंग कराने और फुव्वारा और ओपन जिम निर्माण करने के लिए कहा है। निगमायुक्त अहिरवार ने पार्क में लगी अनुपयोगी घास को हटाने के निर्देश दिए।

इसके बाद विधायक जैन अमृत पार्क पहुंचे, यहां उन्होंने पार्क से लगे छोटे तालाब में वाटर स्पोटिंग शुरू करने के लिए प्लान तैयार करने और पार्क से फुव्वारा लगाने के भी निर्देश संबंधितों को दिए। विधायक जैन और निगमायुक्त अहिरवार ने पार्क में बनाए गए साइकिल ट्रैक पर कुछ दूरी तक साइकिलिंग की। इस दौरान उपायुक्त डाॅ.प्रणय कमल खरे, रमेश चैधरी, संजय तिवारी, दिनकर शर्मा, अनुराग सोनी आदि मौजूद थे।

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