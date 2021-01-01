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बाइक हादसा:तेज रफ्तार बाइकों की हुई थी टक्कर, तीन युवकों ने इलाज के दौरान दम तोड़ा, दो कोमा में

सागरएक घंटा पहले
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हिमांशु दुबे, जिसकी बाइक दुर्घटना में मौत हुई। - Dainik Bhaskar
हिमांशु दुबे, जिसकी बाइक दुर्घटना में मौत हुई।

खुरई के पास जरूवाखेड़ा में फोर लाइन पर रविवार रात हुए हादसे में अब तक तीन लोगों ने दम तोड़ा दिया है, जबकि दो अन्य घायल कोमा में हैं। हादसे के बाद घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां इलाज के दौरान बीती रात से तीन लोगों की मौत हो चुकी है। तोड़गौतमिया गांव निवासी हिमांशु पिता शिव सहाय दुबेे (20), विदिशा के रहने वाले फूल पटेल (50) और गुलाब पिता सुमेर पटेल (23) की मौत हो चुकी है। तोड़ा गौतमिया में रहने वाले आशिक पिता मुलायम खान और खामखेड़ा में रहने वाले धर्मेन्द्र पिता बृजलाल अहिरवार कोमा में है। इनकी हालात अब भी गंभीर बताई जा रही है।

रविवार रात करीब 8 बजे बीस मील चौराहे के पास यह भीषण हादसा हुआ था, जिसमें दोनों बाइकें आमने-सामने से टकरा गई थीं। विदिशा निवासी दोनों युवक सागर में आयोजित समारोह में शामिल होने आए थे। वे रात में विदिशा वापस लौट रहे थे। वहीं अन्य तीन युवक बाइक से जरूवाखेड़ा से वापस अपने गांव तोड़ा गौतमिया जा रहे थे, तभी जरूवाखेड़ा के पास हाईवे पर युवक हादसे का शिकार हो गए।

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