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कांग्रेस में गुटबाजी:प्रदेश प्रभारी को रास्ते में रोक कर ब्लॉक अध्यक्ष बोले- शहर अध्यक्ष को हटाएं, तभी जीतेगी कांग्रेस

सागर11 मिनट पहले
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मध्यप्रदेश कांग्रेस के प्रभारी मुकुल वासनिक ने पदाधिकारियों से बैठक में चर्चा की।
  • मप्र कांग्रेस प्रभारी सागर आए, कार्यकर्ताओं ने की एक दूसरे की शिकायत

मध्यप्रदेश कांग्रेस के प्रभारी मुकुल वासनिक और निकाय चुनाव के लिए सागर के प्रभारी पूर्व मंत्री पीसी शर्मा गुरुवार को सागर पहुंचे। सुरखी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद वासनिक का यह दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनके आगमन के साथ ही कांग्रेस की गुटबाजी भी खुलकर सामने आ गई। लेहदरा नाके पर ही वासनिक को रोककर कुछ कांग्रेसियों ने शहर अध्यक्ष रेखा चौधरी को हटाने को लेकर एक ज्ञापन सौंप दिया।

ज्ञापन में कहा गया है कि रेखा करीब एक दशक से शहर अध्यक्ष हैं। वे निकाय चुनाव में महापौर का चुनाव भी लड़ चुकी हैं। उनके कार्यकाल में कांग्रेस को कई बार करारी हार का सामना करना पड़ा है।

ऐसे में संगठन की मजबूती के लिए उन्हें हटाकर किसी अन्य को नई जिम्मेदारी सौंपने की मांग की गई है। हालांकि वासनिक इस मामले में मौके पर कुछ भी नहीं बोले, परंतु उन्होंने ज्ञापन जरूर अपने पास रख लिया। ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष शिवराज लड़िया ने यह ज्ञापन देते हुए कहा कि कांग्रेस को अगर जिताना है तो संगठन में बदलाव करना ही होंगे।

हर्ष व सुनील दोनों रहे मौजूद, लेकिन अलग-थलग ही दिखे

बैठक में पूर्व मंत्री हर्ष यादव और पूर्व विधायक सुनील जैन दोनों मौजूद तो रहे लेकिन उनके बीच हाल ही में आई दूरी वरिष्ठों के सामने भी बरकरार रही। दोनों एक दूसरे से अलग-थलग ही दिखाई दिए। दोनों को लेकर पिछली बैठक में विवाद सामने आया था। तभी से उनकी दूरियां और बढ़ गई हैं।

शर्मा ने सभी पदाधिकारियों से विभिन्न निकायों के लिए नाम मांगे

तिलकगंज स्थित एमएस गार्डन में हुई बैठक में सागर, पन्ना, दमोह से आए पार्टी पदाधिकारियों से निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की गई। शर्मा ने सभी पदाधिकारियों से विभिन्न निकायों के लिए नाम मांगे हैं। बैठक में सुरखी उपचुनाव को लेकर पदाधिकारियों से वन-टू-वन चर्चा भी की। इस दौरान कई पदाधिकारियों का दर्द भी फूटकर बाहर आ गया। जिसमें कई लोगों ने उपचुनाव में भीतरघात को लेकर खुलकर अपनी बात रखी।

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