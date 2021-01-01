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बैठक:झांसी बस स्टैंड के पास बनेगी मल्टीलेवल पार्किंग, माल राेड काे संवारने की प्लानिंग

सागर3 घंटे पहले
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  • कैंट बाेर्ड भंग हाेने के पहले आखिरी बैठक में लिए महत्वपूर्ण निर्णय, बंगलाें के व्यवसायिक उपयाेग के संबंध में कार्रवाई की तैयारी, अन्य मुद्दों पर भी चर्चा

वर्तमान कैंट बाेर्ड की आखिरी बैठक बुधवार काे हुई। इसमें क्षेत्र के विकास काे लेकर अहम निर्णय लिए गए। इनमें मुख्य रूप से झांसी बस स्टैंड के पास मल्टीलेवल कार पार्किंग बनाने के लिए डीपीआर तैयार कराने पर चर्चा कर निर्णय लिया गया। इसके अलावा माल राेड काे वीआईपी राेड की तर्ज पर संवारने। यहां म्यूजिक सिस्टम, साइनेज बाेर्ड लगाने और इसके कायाकल्प का निर्णय लिया गया है।

इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण विषयाें पर चर्चा कर फैसले लिए गए हैं। दाेपहर 1 बजे कैंट बाेर्ड के अध्यक्ष ब्रिगेडियर संजय ठकरान की अध्यक्षता में बैठक शुरू हुई। इसमें एक के बाद एक करीब 30 बिंदुओंपर चर्चा कर निर्णय लिए गए। कैंट के मासिक लेखा-जाेखा के संबंध में अलग से फाइनेंस कमेटी की बैठक बुलाई जाएगी। 10 फरवरी काे बाेर्ड भंग करने के संबंध में आए पत्र पर भी पार्षदाें ने चर्चा की।

बाेर्ड भंग हाेने के बाद 11 फरवरी से अध्यक्ष, सीईओ और एक नाॅमिनेट पार्षद छावनी प्रशासन चलाएंगे। बैठक में एडम कमांडेंट अविनाश आचार्य, सीईओ श्रेया जैन, उपाध्यक्ष प्रभुदयाल पटेल, वरिष्ठ पार्षद वीरेंद्र पटेल, जीई अमित कुमार परमार, शेखर चाैधरी, वीणा चाैकसे व विमल यादव आदि माैजूद थे।

ये भी हुए महत्वपूर्ण निर्णय : डीएनसीबी स्कूल को संवारने का फैसला

  • कैंट बंगलाें का व्यवसायिक उपयाेग करने वालाें के खिलाफ कार्रवाई के संबंध में कमान से आए पत्र की पुष्टि। पार्षदाें ने इस कार्रवाई का विराेध किया, लेकिन अध्यक्ष ने पत्र का हवाला देते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने काे कहा।
  • वरिष्ठ पार्षद वीरेंद्र पटेल ने बताया कि वार्ड नंबर-7 में उन्हाेंने डीएनसीबी स्कूल के कायाकल्प की मांग रखी थी। जिस पर स्कूल काे तीन चरण में संवारा जा रहा है। पहले चरण का काम शुरू करने पर निर्णय हुआ है। ब्रांडेड कंपनी की ही एलईडी स्ट्रीट लाइट खरीदी के संबंध में निर्णय लिया गया।
  • स्कूल के औचक निरीक्षण के दाैरान गैर हाजिर मिले शिक्षक उमेश साहू काे निलंबित किया जाएगा।
  • सीवरेज पाइप लाइन बिछाने के लिए कैंट से नगर निगम ने एनओसी मांगी थी। जिस पर खाेदी गई सड़काें काे जस का तस बनाकर देने की शर्त पर एनओसी दी गई।
  • लालकुर्ती की मस्जिद काे फर्जी दस्तावेजाें के आधार पर वक्फ बाेर्ड कमेटी में रजिस्टर्ड कराने के संबंध में एफआईआर कराने के निर्देश दिए गए। इस मामले में जांच कराई गई है। पूर्व सीईओ राजीवकुमार ने बाेर्ड काे पत्र लिखा था।
  • डाॅ. प्रमाेद गाेलया के निलंबन के संबंध में कमेटी से रिपाेर्ट मांगी गई है।

कैंट के सिद्धेश्वर तिराहा​​​​​​​ राेटरी का किया लाेकार्पण

​​​​​​​कैंट बाेर्ड की बैठक के पहले ब्रिगेडियर ठकरान, एडम कमांडेंट आचार्य, सीईओ जैन व पार्षदाें ने सिद्धेश्वर तिराहे पर राेटरी का लाेकार्पण किया। वहीं वार्ड 5 में बने दाे सुलभ काॅम्पलेक्स का भी उद्घाटन किया। कैंट प्रांगण में ही केंद्र व राज्य की याेजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में कार्यशाला हुई। इसमें हितग्राहियाें संबल, पेंशन याेजना, पात्रता पर्ची व पीएम स्वनिधी का लाभ दिया गया।

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