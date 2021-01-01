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मौसम की मार:चना, मसूर, बटरी, तेवरा में तुसार, सब्जियां सूखीं

सागर2 घंटे पहले
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ठंड का विपरीत असर अब खेती किसानी पर पड़ने लगा है। शनिवार और रविवार की रात पड़ी तेज ठंड से फसलों में तुसार (पाला) लगने की शिकायतें मालथौन, बीना, खुरई, बंडा ब्लॉक सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों से किसानों ने की है। किसानों का दावा है कि सब्जियों और फसलों में 10 से 40% तक का नुकसान हुआ है। आगे और भी ठंड पड़ी तो यह नुकसान और भी बढ़ सकता है।

मालथौन ब्लॉक के बोबई गांव के किसान जगन पटेल ने बताया कि सबसे ज्यादा नुकसान 40% तक नुकसान चना में हुआ है। जबकि बटरी में 30%, तेवरा में 20% और मसूर में 10% तक नुकसान हुआ है। तत्काल सर्वे कराया जाना चाहिए, ताकि वस्तु स्थिति सामने आ सके। खुरई के कृषक कुंवर सिंह कुर्मी ने बताया मसूर में तुसार लगा है। सब्जियां लगाने वाले किसान हीरालाल पटेल ने बताया भटा, टमाटर की पूरी फसल ही झुलस गई है।

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