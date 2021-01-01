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  • Chief Minister Said It Is Commendable To Make People Self reliant, The State Also Benefits From This Building

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एसवीएन के आत्मनिर्भरता भवन का शिलान्यास:मुख्यमंत्री ने कहा- लोगों को आत्मनिर्भर बनाना सराहनीय, इस भवन से प्रदेश को भी लाभ

सागर2 घंटे पहले
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सागर| मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वामी विवेकानंद विवि में आत्मनिर्भर भवन का लोकार्पण किया। - Dainik Bhaskar
सागर| मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वामी विवेकानंद विवि में आत्मनिर्भर भवन का लोकार्पण किया।

स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय के आत्मनिर्भरता भवन का शिलान्यास मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। कुलाधिपति डाॅ. अजय तिवारी और प्रबंध निदेशक डाॅ. अनिल तिवारी के प्रयास से बनाया जा रहा यह भवन प्रधानमंत्री की योजना आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को चरितार्थ करने के लिए कटिवद्ध है। विश्वविद्यालय में संचालित आत्मनिर्भर सागर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन, हथकरघा विकास योजना, सिलाई-कड़ाई प्रशिक्षण, फल संरक्षण के लिए निमार्णाधीन भवन का शिलान्यास सीएम ने किया।

मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय द्वारा किए जा रहे सामाजिक उत्थान, सामाजिक विकास एवं विश्वविद्यालय में संचालित रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों की सराहना की। उन्होंने कहा निश्चित ही इस भवन के माध्यम से सागर नगर ही नहीं वरन संपूर्ण जिले व मध्यप्रदेश को लाभ होगा। प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर बनेगा तथा सारी सुविधाएं एक ही जगह मिल जाने से किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं होना पडे़गा।

आत्मनिर्भर सागर की प्रभारी डाॅ. प्रतिभा तिवारी द्वारा लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का जो अभियान चलाया जा रहा है, वह सराहनीय है। इस मौके पर पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, सासंद राजबहादुर सिंह, विधायक शैलेन्द्र जैन एवं प्रदीप लारिया, भाजपा जिलाध्यक्ष गौरव सिरोठिया आदि मौजूद थे। इस मौके पर सीएम को बताया गया कि नगर निगम द्वारा प्रधानमंत्री शहरी पथ विक्रेता आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत पंजीयन कराकर लोगों को आत्मनिर्भर बनने एवं रोजगार बढ़ाने के लिए दस हजार रुपए की ऋण सहायता उपलब्ध कराई गई।

इस प्रशिक्षण को और सफल बनाने डाॅ. प्रतिभा तिवारी द्वारा पिको फाल एवं सिलाई मशीन दी गयी। 20 जनवरी को आत्मनिर्भर भारत का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ, जिसमें दोगुनी संख्या में महिलाओं ने प्रशिक्षण में पंजीयन कराया। मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास किए गए भवन में आत्मनिर्भर योजना में शामिल महिलाओं द्वारा निर्मित वस्तुओं के विक्रय के लिए स्थान उपलब्ध कराने का भी प्रबंध शुरू कर दिया है।

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