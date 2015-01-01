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उपसचिव ने जारी की गाइडलाइन:10वीं-12वीं की कक्षाएं कल से, पालकों से भी लेना होगी मंजूरी

सागर11 मिनट पहले
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प्रतिकात्मक फोटो

प्रदेश सरकार ने कल यानी 18 दिसंबर से 10वीं और 12वीं की कक्षाएं लगाने पर सहमति दे दी है। इस संबंध में सभी जिला कलेक्टर और डीईओ को आदेश जारी किए गए हैं।

इसके साथ ही जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। 10वीं और 12वीं की कक्षाएं लगाने के पहले प्रार्थना नहीं होगी। बच्चों को भेजना या ना भेजना इसके लिए पालकों की अनुमति लेना होगी। एक बार अनुमति देने के बाद यह पूरे सत्र में मान्य होगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के उपसचिव ने गाइड लाइन जारी कर दी है।

संक्रमण की समीक्षा के बाद आठवीं तक की कक्षाओं पर फैसला होगा। परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल नियमित रूप से निर्धारित समय पर संचालित रहेंगे। विद्यार्थियों को इस तरह बुलाया जाएगा कि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या एक साथ ज्यादा ना हो ताकि गाइड लाइन का पालन हो।

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