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  • Complaint Of Those Who Collected Donations After Deducting Fake Receipts In The Name Of Ram Temple Construction

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राम मंदिर:राम मंदिर निर्माण के नाम पर फर्जी रसीद काट कर चंदा वसूलने वालों की शिकायत

सागर3 घंटे पहले
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अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए मंदिर निर्माण ट्रस्ट कमेटी द्वारा बनाई गई श्रीराम मंदिर निर्माण महासंपर्क अभियान समिति द्वारा धन संग्रह किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सागर के बम्हौरीबीका में अज्ञात लोगों ने राम मंदिर निर्माण को लेकर फर्जी रसीद काटकर धन संग्रह किया। जिसकी शिकायत श्रीराम मंदिर निर्माण महा संपर्क अभियान समिति के सहसंयोजक लालसिंह चढ़ार ने मोतीनगर थाने में करके कार्यवाही की मांग की है। वहां लोगों को दी गई फर्जी रसीद भी जब्त करके उन्होंने थाने में दी हैं। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि वे फर्जी लोगों से सतर्क रहकर अयोध्या की श्रीराम मंदिर निर्माण ट्रस्ट महा संपर्क अभियान समिति को ही दान दें।

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