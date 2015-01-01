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गड़बड़ियों की शिकायत:कांग्रेस प्रत्याशी पहुंची इंजीनियर कालेज, बाहर से देखी व्यवस्थाएं

सागर4 घंटे पहले
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कांग्रेस प्रत्याशी पारुल साहू और जिला कांग्रेस ग्रामीण प्रभारी अध्यक्ष सुरेंद्र सुहाने गुरूवार को इंजीनियरिंग कालेज पहुंचे। यहां ईवीएम मशीन के लिए स्ट्रांग रूम बनाया गया है।

सभी ने भवन के चारों तरफ देखकर लगे दरवाजे-खिडकियां और उन पर लगी सील की वर्तमान स्थिति देखी। जिला प्रभारी अध्यक्ष सुहाने ने कहा कि मप्र उपचुनाव को लेकर कई स्थानों पर गड़बड़ियों की शिकायतें आ रही हैं। इसके चलते संगठन यहां भी विशेष निगरानी रख रहा है।

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