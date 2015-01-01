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एडमिशन प्रक्रिया:विश्वविद्यालय में पहली बार ऑनलाइन होगी काउंसिलिंग, 17 या 18 से शुरुआत

सागरएक घंटा पहले
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डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय में पहली बार ऑनलाइन होगी काउंसिलिंग
  • 5 दिनों तक चलेगी प्रक्रिया, सागर के छात्र बोले-हमारे साथ यह धोखा

डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय के सत्र 2020-21 में दाखिले के लिए ऑनलाइन काउंसिलिंग होगी। 11 सालों में यह पहली बार है जब ऑनलाइन काउंसिलिंग हो रही है। विश्वविद्यालय एडमिशन सेल का तर्क है कि कोरोना संक्रमण के चलते विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय आने में दुविधा होगी।

ऐसे में हम उन्हें मदद करते हुए इस बार ऑनलाइन काउंसलिंग करा रहे हैं। अन्य शहरों के कई विद्यार्थियों ने इसके लिए संपर्क भी किया है। विश्वविद्यालय एडमिशन सेल के चेयरमैन प्रो. एपी मिश्रा ने बताया कि काउंसिलिंग 17 या 18 नवंबर से शुरू होगी जो कि लगातार पांच दिनों तक चलेगी। एक-दो दिन में काउंसलिंग की तारीख तय कर दी जाएगी।

विद्यार्थी विवि की वेबसाइट देखते रहें। 5 दिनों तक चलने वाली काउंसिलिंग में विद्यार्थी वैध दस्तावेजों के आधार पर अपना पंजीयन कर सकेंगे। उसी के आधार पर मेरिट सूची जारी की जाएगी। गौरतलब है कि स्थानीय विद्यार्थी लगातार मांग कर रहे थे कि काउंसलिंग हर बार की तरह ऑफलाइन मोड में ही हो। विद्यार्थी इसको लेकर ज्ञापन भी विश्वविद्यालय के विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर कुलपति तक को दे चुके हैं।

अन्य शहरों के छात्र उठाएंगे फायदा

ऑफलाइन काउंसिलिंग के समर्थन में लगातार ज्ञापन देने वाले छात्र नेता शुभांक चाचोंदिया ने बताया कि कि सागर सहित बुंदेलखंड के सभी छात्र चाहते हैं काउंसलिंग पहले की तरह ऑफलाइन ही हो। क्योंकि यहां के विद्यार्थी विशेषकर ग्रामीण अंचल के छात्र तकनीकी रूप से दक्ष भी नहीं हैं। वहीं पूर्व का रिकॉर्ड यही बताता है कि अन्य राज्यों के विद्यार्थी पहले सीट भरने यहां प्रवेश तो ले लेते हैं लेकिन बाद में उनमें से अधिकांश अन्य नजदीकी शहरों में एडमिशन होने पर यहां की सीट छोड़ देते हैं।

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