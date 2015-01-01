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सुरखी विधानसभा उपचुनाव-2020:14 टेबलों पर 21 राउंड में पूरी होगी सुरखी उपचुनाव की मतगणना

सागर3 घंटे पहले
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सुरखी विधानसभा उपचुनाव-2020 की मतगणना मंगलवार सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही चुनाव लड़ रहे 15 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला भी हो जाएगा। मतगणना के दौरान सबसे पहले 80 वर्ष से अधिक उम्र और दिव्यांगों द्वारा डाले गए 1134 डाक-मत पत्रों की गिनती शुरू होगी।

इसके साथ ही ईवीएम के मतों की गिनती भी शुरू हो जाएगी। हर राउंड की गिनती पूरी होने के बाद उसकी लिखित जानकारी आरओ और प्रेक्षक के हस्ताक्षर के बाद प्रत्याशियों और उनके एजेंटों को दी जाएगी। मतगणना के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए दो कक्षों में 14 टेबलों पर ईवीएम की मतगणना की जाएगी। वहीं दो टेबल डाक मतपत्र गणना और दो टेबल आरओ व एआरओ के लिए निर्धारित की गई हैं। इस तरह दोनों कक्षों में कुल 18 टेबल लगेंगी। कुल 21 राउंड में सुरखी विधानसभा उपचुनाव की मतगणना पूरी होगी। पहला रूझान सुबह 9 बजे तक आएगा।

मतगणना दलों को मास्क, सैनेटाइजर भी दिए जाएंगे

कलेक्टर दीपक सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मतगणना के लिए दलों का गठन कर लिया गया है। कुल 81 अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। इनके लिए शनिवार को कलेक्ट्रेट में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन भी किया गया। इस बार मतगणना दलों को लाने ले जाने के िलए बस की सुविधा रहेगी। हर टेबल पर तीन कर्मचारी इनमें एक सुपरवाइजर, एक गणना सहायक और एक मॉईक्रों ऑब्जर्वर तैनात रहेंगे।मतगणना के दौरान कोविड के नियमों का पालन होगा। इसके लिए मतगणना कक्ष में एक प्रत्याशी का एक एजेंट ही मौजूद रहेगा। वहीं कक्ष में प्रवेश के लिए मास्क अनिवार्य रखा गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज में मास्क और सैनेटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था की है।

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