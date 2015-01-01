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पुलिस कार्रवाई:सट्टा मंडी पर दबिश, छह बुकी गिरफ्तार लेकिन हमेशा के लिए अंकुश जैसी सख्ती नहीं दिखाई

सागर11 मिनट पहले
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छह बुकी गिरफ्तार
  • भास्कर के स्टिंग के बाद पुलिस सक्रिय, कजलीवन मैदान से सटोरिए भागे

कजलीवन मैदान में सट्टा मंडी का मामला भास्कर में प्रकाशित होने के बाद पुलिस ने सटोरियों की धर-पकड़ शुरू कर दी। पहले दो बुकी हाथ लगे और फिर दोपहर तक कुल छह आरोपियों को कैंट पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके अलावा शहर के कोतवाली, गोपालगंज और मोतीनगर थाना पुलिस ने भी क्षेत्र से एक-एक सट्टेबाज को पकड़ा। सभी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किए गए हैं। आरोपियों से 32 हजार 170 रुपए नकद और सट्टा पर्चियां जब्त की गई हैं। आरोपियों पर धारा 151 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

बीट प्रभारी रखेंगे मैदान पर नजर आए

मामले में कैंट थाना प्रभारी समरजीत सिंह परिहार का कहना है कि पुलिस ने कजलीवन मैदान में सट्टा खिलाने वाले सभी बुकियों को धर दबोचा है और आगे से मैदान में अनैतिक गतिविधियां न हो इसके लिए संबंधित बीट प्रभारी और बाज के जवानों आदि को लगातार निगरानी कराने के निर्देश दिए हैं। गुरूवार सुबह बुकियों पर पुलिस कार्रवाई के बाद कजलीवन मैदान में लगने वाली सट्टा मंडी पूरी तरह उजड़ी नजर आई।

कैंट पुलिस ने इन आरोपियों को किया गिरफ्तार, रुपए भी जब्त किए गए

सट्टा मामले में पुलिस ने कजलीवन मैदान से इरफान उर्फ चूहा मकरानी से 650 रुपए नकद, मोहम्मद फारूख मकरानी से 2700 रुपए, सरफराज मकरानी से 1200 रुपए, अलीम मकरानी से 1900 रुपए, आकाश जाटव से 1650 रुपए और अंकित अहिरवार से 850 रुपए नकद व इन सभी से सट्टा पर्चियां बरामद की है।

शहर भर में कार्रवाई, कैंट के अलावा तीन थानों की पुलिस ने पकड़ा सट्टा

कैंट के अलावा कोतवाली और गोपालगंज पुलिस भी गुरूवार सुबह से सक्रिय नजर आई और अपने क्षेत्र में सटोरियों पर नजर रखे रही। गोपालगंज पुलिस ने झंडा चौक के सामने से 35 वर्षीय सुखराम पिता शंकरलाल अहिरवार को सट्टा खिलाते हुए पकड़ा। जिससे 19 हजार 470 रुपए नकद और सट्टा पर्ची जब्त की गई। तो वहीं कोतवाली पुलिस ने तिलकगंज से 37 वर्षीय राजेश पिता शारदा प्रसाद गुप्ता को पकड़ा

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