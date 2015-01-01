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  • Decorating Market For Festival Among Korena, After Karva Chauth Now Hope For Good Business On Dhanteras Deepawali

दीपावली की तैयारी:कोराेना के बीच त्योहार के लिए सजा बाजार, करवा चौथ के बाद अब धनतेरस-दीपावली पर अच्छे व्यापार की उम्मीद

सागर3 घंटे पहले
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इन दिनों बाजार में काफी रोनक दिखाई दे रही है। करवा चौथ में अच्छा व्यापार होने के बाद अब दुकानदारों को दीपावली पर अच्छी बिक्री की उम्मीद है। व्यापारी संजीव-राजीव जैन ने बताया कि इस साल कोराेना की वजह से बाजार में लोग कम आ रहे थे।

लेकिन करवाचौथ पर लोगों ने जमकर खरीदी की है। इससे उम्मीद है धनतेरस और दीपावली पर भी बाजार में रौनक दिखाई देगी। हम दुकानदारों ने कोरोना की रोकथाम के लिए लोगों से जरूरी एहतियात बरतने की अपील की है।

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