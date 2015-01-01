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सागर:मौसम साफ होने के चलते ठंड बढ़ी, रात का पारा 9.7 डिग्री, जमने लगी ओस

सागर11 मिनट पहले
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बीना में पेड़ पर जमी ओस
  • दिन का अधिकतम तापमान 21.8 और न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री

बादल छटने व मौसम साफ होने की वजह से ठंड बढ़ गई है। गुरुवार को दिन का अधिकतम तापमान 21.8 और न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रात साढ़े आठ बजे तापमान 13.0 डिग्री था।

मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अभी दो-तीन दिन पहले तक प्रदेश में उत्तर-पूर्व से हवाएं आ रही थी। उनमें कुछ नमी की वजह से हल्की बारिश भी हुई। लेकिन अब पूरी तरह हवाएं उत्तर की ओर से आएंगी। हिमालय के मुख्य भाग व देश के ऊपरी राज्यों में जमकर हिमपात होने से हवाएं और सर्द होंगी।

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