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फोर लाइन पर हादसा:रांग साइड आ रहे डंपर-कंटेनर आमने-सामने भिड़े , एक घायल; आधे घंटे तक हाइवे पर लगा जाम

सागर10 मिनट पहले
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हादसे के बाद मौके पर जाम की स्थिति निर्मित हो गई। - Dainik Bhaskar
हादसे के बाद मौके पर जाम की स्थिति निर्मित हो गई।

रविवार देर रात एनएच-44 पर गढ़पहरा के रिछौड़ा गांव के पास डंपर और कंटेनर की आमने-सामने से भिड़ंत हो गई। हादसे में डंपर चालक घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर भीड़ लग गई। करीब आधे घंटे तक हाइवे पर जाम लगा रहा। इसके बाद मौके पर पहुंचे कैंट टीआई सरबजीत सिंह परिहार ने जाम हटवाया। हादसे के बाद कंटेनर चालक और क्लीनर फरार हो गए। दोनों पक्षों की ओर से अभी तक कैंट थाने में शिकायत नहीं की गई है।

कैंट टीआई सबरजीत सिंह परिहार ने बताया, कंटेनर क्रमांक एचआर 55 एजी 0211 सागर से ललितपुर की ओर जा रहा था। वहीं डंपर क्रमांक एमपी 19 एचए 5914 सागर की तरफ आ रहा था। डंपर चालक ने गलत लेन पकड़ ली और सामने से आ रहे कंटेनर से रात के अंधेरे में टकरा गया। टक्कर के बाद कंटेनर अनियंत्रित होकर रोड से नीचे उतर गया। हादसे में बीना निवासी डंपर चालक कृपाराम घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल भेजा गया। घटना के बाद कंटेनर चालक और क्लीनर भाग गए। पुलिस ने बताया, कंटेनर में अंदर कार भरी थी। हादसे में कार को भी नुकसान पहुंचा है।

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