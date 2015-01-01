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आत्मनिर्भरता:गोबर से बनाए इको फ्रेंडली दीए, शुभ-लाभ, शंख और गणेश, दीपावली के बाजार में बिक्री के लिए तैयार

सागरएक घंटा पहले
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  • ग्राम चितौरा, भैसा, देवरी के ग्राम झुनकू, सिलारी और क्षीर के समूह की पहल

जिले के चितौरा, भैंसा, देवरी, झुनकू, सिलारी और क्षीर गांव के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने आत्मनिर्भर बनने के लिए इस साल बाजार में गोबर से बनी दीपावली की पूजन किट उतारी ह किट में गोबर से बने पूजन के थाल, भगवान गणेश, शुभ-लाभ, श्री, शंख और दीपक भी तैयार किए गए हैं।

लाॅकडाउन की परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करने वाली महिला समूहों ने आमदनी जुटाने के लिए किसी ने गोबर से इतनी बेहतर उपयोगी सामग्री बनाने के बारे में सोचा भी न होगा, जो इन ग्रामीण महिलाओं ने कर दिखाया है।

हाथ की कलाकारी से बने दीपावली के पूजन के थाल अबकी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा गोबर से बने हुए सुंदर कलाकृत गणेश जी, शुभ-लाभ, श्री, शंख और दीपक आदि भी इनके हाथों ने गढ़ लिए है। इस किट में पूजन के योग्य सभी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हैं।

ग्राम चितौरा की गीतांजलि स्व- सहायता समूह तथा विकासखण्ड सागर के गुरूमति स्व-सहायता समूह से जुड़ी ग्राम भैसा की महिलाओं ने पूजन थाल, विकासखण्ड देवरी के ग्राम झुनकू, सिलारी और क्षीर की जय मां बीजासेन समूह की महिलाओं ने ओम, शुभ लाभ, शंख, कलाकृत गणेश जी, सखी सहेली समूह की महिलाओं ने पूजन थाल बनाकर इस किट में शामिल किया है।

ज्ञातव्य है कि समूह से जुड़ी इन ग्रामीण महिलाओं ने अब धीरे धीरे बाजार में अपनी धाक जमाना शुरू कर दी है। इससे पहले शुरू कर चुकी पैक्ड दूध का कामइससे पहले विकासखण्ड केसली की महिलाओं ने देवश्री के नाम से मिल्क पैक तैयार कर शहर के बाजार में उतारा था। लोगों तक यह दूध अब आसानी से पहुंचने लगा है।

इससे पहले शुरू कर चुकी पैक्ड दूध का काम

इससे पहले विकासखण्ड केसली की महिलाओं ने देवश्री के नाम से मिल्क पैक तैयार कर शहर के बाजार में उतारा था। लोगों तक यह दूध अब आसानी से पहुंचने लगा है।

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