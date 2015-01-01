पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद को ज्ञापन:विकास के नाम पर आदिवासियों को बेदखल करने के प्रयासों को रोका जाए

सागर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

देश के विभिन्न राज्यों में निवास करने वाले आदिवासियों की संस्कृति और पहचान खत्म करने के लिए विकास के नाम पर जल जंगल और जमीन से बेदखल करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इन असंवैधानिक कृत्यों पर तत्काल रोक लगाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने कलेक्टर दीपक सिंह को ज्ञापन सौंपा है।

ज्ञापन में परिषद के जिला संयोजक राजेश सैयाम ने कहा है कि अनुसूचित जातियों के लिए संविधान की अनुसूची पर अमल करने के लिए राष्ट्रपति कार्यालय से अध्यादेश जारी किया जाए। आजादी के बाद से जनजाति मंत्रणा परिषद का गठन नहीं किया गया है।

जहां मंत्रणा परिषद बनाई गई है उसके अध्यक्ष गैर आदिवासी है। इन असंवैधानिक मंत्रणा परिषद को रद्द किया जाए। आदिवासियों को जबरन हिंदू बनाने का काम आजादी से लेकर अब तक जारी है। इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। आदिवासी समुदायों को गोंडी, सारणी, आदिधर्म, आदिम, ट्राईबल आदि धार्मिक पहचान लिखने का अधिकार दिया जाए।

2021 की जनगणना को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न आदिवासी समुदायों के प्रतिनिधियों से राय ली जाए। गजराज अभ्यारण, बाघ अभ्यारण के नाम पर 22 लाख से ज्यादा आदिवासियों को बेदखल किया गया है। इसे तत्काल रद्द किया जाए।

अनुसूचित जातियों के लिए निर्गत होने वाले जाति प्रमाण पत्रों से धर्म का कालम हटाया जाए। राज्य सरकारों द्वारा वन संरक्षण के नाम पर जंगलों का निजीकरण किया जा रहा है। इससे आदिवासियों में विस्थापन और बेरोजगारी बढ़ेगी। इसे रद्द किया जाए।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें