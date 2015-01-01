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रेलवे:थर्ड लाइन पर दौड़ा इलेक्ट्रिक इंजन, आठ किमी का सफर 10 मिनट में तय कर लिया

सागरएक घंटा पहले
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सांकेतिक फोटो
  • अपील: थर्ड लाइन ट्रैक से रहें दूर, ट्रेनों का परिचालन हो गया है शुरू

रेलवे थर्ड लाइन के तहत चल रहे कामों को अलग-अलग सेक्शनों में पूरा किया जा रहा है। हाल में ही नरयावली से सागर की ओर ट्रैक के चालू होने के बाद अब मकरोनिया से लिधौरा सेक्शन के 8 किलोमीटर हिस्से में इलेक्ट्रिक इंजन ट्राॅयल रन करना शुरू कर दिया है। इस ट्रैक पर किए जा रहे परीक्षण के बाद सीआरएस (कमिशन ऑफ रेलवे सेफ्टी) का निरीक्षण किया जाएगा। जिसकी परमिशन के बाद ट्रैक पर अन्य ट्रेनें-मालगाड़ियां चल पाएंगी।

मकरोनिया से लिधौरा स्टेशन तक शुक्रवार को इंजन ट्राॅयल रन किया गया। इंजन की अधिकतम स्पीड 80 किलोमीटर रहीं। ट्रेन शाम 8.20 बजे मकरोनिया स्टेशन से रवाना हुई और लिधौरा स्टेशन 8.30 बजे पहुंच गई। दोनों स्टेशनों के बीच ट्राॅयल रन में 10 मिनट का समय लगा। रेलवे थर्ड लाइन एडीईएन महेंद्र सिंह ने बताया कि इंजन ट्रायल रन अभी कुछ दिनों तक और चलेगा। जिसकी रिपोर्ट सीआरएस को सौंपी जाएगी।

25 नवंबर के बाद टीम कर सकती है निरीक्षण

ट्रैक के परीक्षण के बाद सीआरएस की टीम 25 नवंबर के बाद निरीक्षण करने के लिए सागर आएगी। ट्रैक पर स्पेशल ट्रेन को अधिकतम गति से चलाया जाएगा। इसके बाद ही यह तय होगा कि अन्य ट्रेनों का परिचालन कब से शुरू किया जाएगा। इलेक्ट्रिक लाइन का काम भी पूरा हो चुका है।

सेल्फी खींचने ट्रैक पर न जाएं

रेलवे ने थर्ड लाइन से दूर रहने की अपील की है। दरअसल, थर्ड लाइन के बनाने के बाद इस ट्रैक को खाली देखते हुए लोग यहां बैठे रहते हैं। कई लोग सेल्फी खींचने के लिए भी ट्रैक पर घूमते रहते है। रेलवे ने आम लोगों से अपील की है कि अब यह ट्रैक से अभी दूर रहें।

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