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चंदन चोर पकड़े:फॉर्म हाउस में घुसकर काटे चंदन के पेड़, अगली रात 7-8 बदमाश लकड़ी लेने आए, लोगों ने दो को पकड़ा

सागर2 घंटे पहले
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बदमाश इस तरह चंदन के पेड़ की लकड़ियां डाल गए थे। इन्हें उठाने ही बदमाश आए थे। - Dainik Bhaskar
बदमाश इस तरह चंदन के पेड़ की लकड़ियां डाल गए थे। इन्हें उठाने ही बदमाश आए थे।
  • पथरिया जाट की घटना, इसके पहले भी हो चुकी है वारदात

विश्वविद्यालय की पहाड़ियों व इससे लगे क्षेत्र पथरिया जाट में लंबे समय से चंदन के पेड़ चोर सक्रिय हैं। क्षेत्र के लोगों ने चंदन के पेड़ काटकर लकड़ी ले जा रहे बदमाशों में से दो को देर रात करीब 500 मीटर तक पीछा कर पकड़ा है। लोगों ने आरोपियों को सिविल लाइन पुलिस को सौंप दिया। सिविल लाइन टीआई संजय ऋषिश्वर ने बताया, शिकायत पर बुधवार सुबह अज्ञात चोर के खिलाफ धारा 379 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बदमाशों द्वारा काटे गए दोनों चंदन के पेड़ करीब 23 वर्ष पुराने हैं, जो 25 फीट लंबे थे।

फॉर्म हाउस में लगे हैं चंदन के 20 पेड़

पथरिया जाट में रहने वाले अशोक मिश्रा ने बताया, उनके फॉर्म हाउस में करीब 20 चंदन के पेड़ लगे हैं। आसपास क्षेत्र में अन्य घरों में भी कुछ पेड़ लगे हैं। रविवार-सोमवार की दरमियानी रात यहां अज्ञात चोर तार फेंसिंग काटकर अंदर घुसे और दो पेड़ काट ले गए। पड़ोस में ही रहने वाले राधेश्याम जाट के घर से भी एक पेड़ कटा मिला। सोमवार सुबह क्षेत्र के लोगों को पास के ही नाले में इसकी लकड़ियां मिलीं। उन्हें लगा कि रात में बदमाश इन्हेें उठाने आएंगे।

नशे में धुत होकर आए 7-8 बदमाश

अशोक मिश्रा ने बताया, सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात आस-पड़ोस के करीब 5-7 लोग चोरों के आने के इंतजार में झाड़ियों में छिपकर अंधेरे में बैठ गए। रात करीब 11 बजे 7-8 बदमाश नशे में धुत होकर आए और नाले में पड़ी कटी हुई लकड़ियां उठाकर ले जाने लगे। इतने में झाड़ियों में से निकलकर हम उन्हें पकड़ने आगे आए, तो बदमाशों ने दौड़ लगा दी। करीब 500 मीटर तक पीछा करने के बाद दो बदमाश पकड़ लिए। अशोक मिश्रा का कहना है कि वे मंगलवार दोपहर सिविल लाइन थाने गए, लेकिन पुलिस ने दोपहर तक ठोस कार्रवाई नहीं की।

इसके पहले भी कट चुके हैं तीन पेड़

अशोक मिश्रा का कहना है, उनके घर से करीब एक साल पहले भी चंदन के दो पेड़ कट चुके हैं। करीब 6 माह पहले एक पेड़ पड़ोसी के घर से भी कटा था। तब भी इसकी शिकायत की गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई थी।

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