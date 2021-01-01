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मजबूरी में अपराध:शादी के 6 साल बाद भी संतान नहीं हुई तो चुराया बच्चा, घर पहुंचकर सास से बोली- मेरी आज ही डिलीवरी हुई है

सागर3 घंटे पहले
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जिला अस्पताल से बुधवार दोपहर ढाई बजे 6 माह का बच्चा चोरी हो गया। यहां बच्चे की मां रबीना का इलाज चल रहा था। बच्चे की 8 साल की बहन शिवानी उसे लेकर परिसर में घूम रही थी। तभी एक महिला ने 20 रुपए देकर बिस्किट लाने को कहा और बच्चा खुद ले लिया। जब शिवानी वापस आई तो वह महिला बच्चा लेकर चली गई थी। इस घटना के 7 घंटे बाद विनायका थाना क्षेत्र के राख गांव में यह बच्चा सकुशल मिल गया है।

उसे इसी गांव की एक निसंतान महिला (शिनाख्ती न हाेने से नाम गाेपनीय रखा गया है) ले आई थी। घर आने पर उसकी सास ने जब पूछा कि यह किसका बच्चा है ताे उसने जवाब दिया की आज ही मेरी डिलीवरी हुई है। यही बात उसने पड़ाेसियाें से भी कही। बच्चे की उम्र देखकर सास और गांव के लाेगाें काे उस पर शक हुआ। धीरे-धीरे गांव में इसी बात की चर्चा छिड़ गई।

उधर, अगवा बच्चे की तलाश के बीच जब पुलिस काे राख गांव में इस महिला के बारे में पता चला ताे डफरिन व बंडा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से डिलेवरी की जानकारी निकाली गई। पुलिस काे पता चला कि आज की तारीख में काेई डिलीवरी नहीं हुई। सागर से गाेपालगंज थाना प्रभारी उपमा सिंह गांव पहुंची।

बच्चे काे कब्जे में लेकर महिला से पूछताछ की जा रही है। महिला की शादी काे 6 साल हाे गए हैं। उसकी काेई संतान नहीं है। जेठानी के यहां भी बच्चे नहीं हैं। महिला बच्चे की चाहत में सागर में अपना इलाज करा रही थी। उसने सास व पति काे बताया था कि वह प्रेग्नेंट है।

इस तरह घटा पूरा घटनाक्रम

  • दोपहर 2:30 बजे- शिवानी के हाथ में बच्चा देखकर महिला ने उसे बिस्किट का लालच दिया और बच्चों को लेकर भाग गई।
  • दोपहर 2:45 बजे- गोपालगंज थाना प्रभारी उपमा सिंह को घटना की सूचना मिली और वे जिला अस्पताल पहुंच गई।
  • शाम 7:30 बजे- थाना प्रभारी को मुखबिर से विनायका के पास एक महिला को बच्चे के साथ देखे जाने की सूचना मिली।
  • रात 9:30 बजे- थाना प्रभारी उपमा सिंह गांव में पहुंची जहां महिला को पकड़कर पूछताछ की गई और बच्चे को मां से मिलाने के लिए सागर रवाना हुए। रात 11.40 बजे बच्चे को सौंपा।

एसपी ने बताया- तत्काल नाकाबंदी की, रात आठ बजे सुराग मिला

दाेपहर 3.20 बजे गाेपालगंज थाना प्रभारी ने सूचना दी कि जिला अस्पताल से काेई महिला बच्चे काे अपने साथ ले गई है। पहले लगा कि कहीं काेई गलतफहमी का शिकार ताे नहीं हुअ। ऐसा ताे नहीं कि काेई परिचित ही आसपास बच्चे काे घुमाने ले गया हाे। जब अस्पताल में बच्ची से पूछताछ में पता चला कि महिला ने उसे बिस्किट लाने के लिए पैसे दिए थे।

इसके बाद उसके भाई काे लेकर वह महिला भाग गई ताे मैंने तत्काल सेट पर जिले के सभी थाना प्रभारियाें काे अलर्ट करते हुए नाकाबंदी कराई। एडिशनल एसपी सिटी विक्रम सिंह कुशवाहा व सीएसपी एमपी प्रजापति से शहर व आसपास लगे पुलिस और स्मार्ट सिटी के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज दिखवाए।

ज्याें-ज्याें समय बीत रहा था चिंता बढ़ती जा रही थी। 4 घंटे बीत गए थे। रात 8 बजे विनायका थाना क्षेत्र से एक महिला के यहां डिलीवरी हाेने की खबर मिली। पता चला कि उसके पास जाे बच्चा है वह नवजात नहीं दिखता। डिलीवरी की बात भी झूठी निकली। गांव में फैली इस खबर के बाद माैके पर विनायका थाना प्रभारी काे भेजा। बच्चे के सकुशल मिलने की खबर पाकर ही राहत मिली।

(जैसा कि एसपी अतुल सिंह ने भास्कर को बताया)

बच्चा ले जाने वाली महिला बोली- मैडम, मैंने उसे मारा नहीं, बहुत अच्छे से रखा

गाेपालगंज थाना प्रभारी उपमा सिंह का कहना है कि महिला जिला अस्पताल में इस बच्चे काे गाेद में लेने के बाद लालच में उसे अपने साथ घर ले आई थी। बच्चा कुछ ही घंटे में उसके साथ घुलमिल गया। उसने कपड़े भी बदले और खिलाया-पिलाया भी। महिला का कहना था कि मैडम, मैंने उसे मारा नहीं है....उसे अच्छे से रखा। हालांकि बच्चे के अगवा हाेने पर गाेपालगंज थाने में धारा 363 के तहत केस दर्ज किया गया है। महिला से पूछताछ चल रही है।

ऐसे मिला सुराग... टीआई के रिश्तेदार ने बताया महिला बच्चा लाई है

गाेपालगंज थाना प्रभारी उपमा सिंह के ससुराल पक्ष से विनायका में रिश्तेदारी है। रात 8 बजे खबर लगी कि राख गांव की एक महिला के यहां डिलीवरी हुई है। उसके साथ जाे बच्चा है, वह नवजात नहीं दिखता। महिला और बच्चे के बारे में यहीं से पहली जानकारी पुलिस काे मिली। जानकारी जुटाई ताे पता चला कि यह जिला अस्पताल से अगवाकर लाया बच्चा ही है।

बच्चे के सकुशल मिलने की खबर से पुलिस महकमे में खुशी की लहर छा गई। जानकारी के अनुसार जिला अस्पताल से 2015 में रानी नाम की महिला ने बच्चे काे जन्म दिया था। जन्म के कुछ दिन बाद अस्पताल से नवजात चाेरी हाे गया था।

शर्मनाक जिला अस्पताल प्रशासन: दो साल से खराब हैं कैमरे, न सुधरवाए और न नए लगवाए

जिला अस्पताल में 7 साल पहले 16 एनालॉग कैमरे लगाए थे। तब इनकी लागत 1 लाख रुपए आई थी। लेकिन कैमरे खराब होने के बाद इन्हें सुधरवाने के लिए अफसरों ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। सिविल सर्जन डॉ. आरडी गायकवाड़ का कहना है कि अस्पताल के सभी सीसीटीवी कैमरे मेरे कार्यकाल के पहले से ही खराब पड़े हुए हैं। इन्हें सुधरवाना था लेकिन इसी बीच स्मार्ट सिटी के अफसरों ने अस्पताल में कैमरे लगाने की बात कही थी, पुराने कैमरों को सुधरवाने पर ध्यान नहीं दिया गया।

जिला अस्पताल प्रशासन की आंखों में मोतियाबिंद, इसका ऑपरेशन जरूरी

शुक्र है, जिला अस्पताल से बच्चा चोरी करने वाली महिला कुछ घंटे बाद पुलिस गिरफ्त में आ गई, बच्चा भी सुरक्षित मिल गया। इसमें पुलिस का काम तो काबिल-ए-तारीफ रहा लेकिन जिला अस्पताल प्रशासन की कुव्यवस्थाओं से पर्दा उठ गया। यहां 7 साल पहले 16 सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे, जो रखरखाव के अभाव में एक-एक कर खराब होते चले गए और अस्पताल प्रशासन ने इन्हें दुरुस्त नहीं कराया।

जिला अस्पताल के जिस स्थान से बच्चा चोरी हुआ, वहां भी एक कैमरा लगा है, लेकिन वह भी खराब है, और इसलिए महिला बच्चे को उठाकर बड़ी आसानी से अपने गांव तक पहुंच गई। यदि ये कैमरा चालू होता तो कुछ देर में ही महिला पकड़ी जा सकती थी।

खैर, मां को तो अपना बेटा मिल गया लेकिन जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं में कोई सुधार नहीं हुआ। अब जिले के मंत्री, विधायक और अफसरों की जवाबदारी है कि वे अस्पताल प्रशासन की आंखों में पनप रहे मोतियाबिंद का स्थाई इलाज करें, नहीं तो फिर किसी मासूम को अपनी मां से छीन लिया जाएगा।

जिला अस्पताल से चोरी बच्चा 7 घंटे में ढूंढ निकाला, दादा नतमस्तक

सागर | जिला अस्पताल से चोरी हुए बच्चे को पुलिस ने 7 घंटे में खोज निकाला। जैसे ही पुलिस बच्चे को लेकर जिला अस्पताल पहुंची, बच्चे के दादा ने टीआई उपमा सिंह के पैर पड़े।
सागर | जिला अस्पताल से चोरी हुए बच्चे को पुलिस ने 7 घंटे में खोज निकाला। जैसे ही पुलिस बच्चे को लेकर जिला अस्पताल पहुंची, बच्चे के दादा ने टीआई उपमा सिंह के पैर पड़े।
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