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  • Father Of The Nation Mahatma Gandhi Still Alive In True non violence, All Religion, Love And Equality: Belihaz

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ऑनलाइन संगोष्ठी:राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सत्य-अहिंसा, सर्वधर्म, प्रेम और समभाव रूप में आज भी जीवंत: बेलिहाज

सागर2 घंटे पहले
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  • शहर के साहित्यकारों ने गांधीजी की पुण्यतिथि मनाई, उनके अच्छे कामों पर रखे विचार

साहित्याकारों ने मणिकांत चौबे के संयोजन में 1359वीं संगोष्ठी ऑनलाइन आयोजित की। जिसके शुभारंभ में टीकमगढ़ की मनीषा मनोज दीक्षित ने भक्ति भाव से मां सरस्वती की वंदना प्रस्तुत की। इसके बाद मुख्य अतिथि निर्मलचंद जी निर्मल ने काव्य रूप में विचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि जिन्होंने समाज हित बहुत किया, फिर भी लुप्त रहे, उन पर गीत लिखें, देश धर्म की लाज बचाये, धरती का जो साथ निभाए, उन पर गीत लिखें।

संगोष्ठी के अध्यक्ष केके सिलाकारी ने कहा कि गांधी जी की पुण्यतिथि पर उनकी नीतियों व आदर्शों को जीवन में धारण करने के लिए हम संकल्प लें। गांधी जी के नेतृत्व में देश ने स्वतंत्रता पाई। उन्होंने सत्य, अहिंसा, प्रेम, सद्भाव, एकता, सर्व धर्म समभाव से देश को एक सूत्र में बांध रखा था। आज भी देश इन्हीं आदर्शों का अनुसरण कर रहा है।

संस्था संयोजक मणिकांत चौबे बेलिहाज ने कहा कि हमें बापू के संदेशों यथा सत्य, अहिंसा, ग्राम-विकास को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लेना है। अपनी रचनाओं में बापू व उनके आदर्शों को समाहित करना है। संतोष श्रीवास्तव विद्यार्थी ने अपने इलेक्ट्रॉनिक चित्रकला संयोजन से ऑनलाइन संगोष्ठी को जीवंत कर दिया। संगोष्ठी का संचालन डॉ. नलिन जैन ने किया और आभार राधाकृष्ण व्यास ने व्यक्त किया। कार्यक्रम में डॉ. सुरेश आचार्य, शुकदेव प्रसाद तिवारी, डॉ. रघुनंदन चिले, देवकीनंदन रावत, डॉ. लक्ष्मी पांडेय, मुन्नालाल मिश्र और डॉ. सरोज गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

देश भर से जुड़कर इन्होंने किया काव्यपाठ
संगोष्ठी में सूरत गुजरात से डाॅ. चंचला दवे, भोपाल से प्रशांत दीक्षित, रीवा से रागिनी सिंह, टीकमगढ़ से कल्याण दास साहू पोषक, दमोह से पुष्पा चिले, पन्ना से प्रतीक द्विवेदी, पृथ्वीपुर से वीरेंद्र त्रिपाठी, कर्वी चित्रकूट से रामलाल द्विवेदी, बड़ा मलहरा से डाॅ. देवदत्त द्विवेदी, मनोज तिवारी खुरई से डाॅ. राजेन्द्र मलैया, सागर से पूरन सिंह राजपूत, डॉ. शरद सिंह, डॉ. सीताराम श्रीवास्तव भावुक, शिखर चंद शिखर, राधा कृष्ण व्यास ने अपने-अपने अंदाज में सुन्दर रचनाओं की प्रस्तुति दी।

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