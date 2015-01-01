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  • Finance's Push ... 80% Cars And 50% Electronics Items Sold On Loan, 20% More Than Last Year

बाजार का नया ट्रैंड:फाइनेंस का पुष्य...80% कारें व 50% इलेक्ट्राॅनिक्स आइटम लोन पर बिके, पिछले साल से 20% ज्यादा

सागरएक घंटा पहले
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  • पुष्य नक्षत्र पर मोबाइल, बाइक, सराफा और कपड़ा मार्केट भी दिनभर गुलजार रहे
  • सराफा : जेवरात की डिमांड, रेट में असमंजस रहा

शनिवार को पुष्य नक्षत्र पर सागर का बाजार गुलजार रहा। वाहन, सराफा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कपड़ा सहित अन्य बाजार में 12 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई। इसमें खास बात यह रही कि 4.75 करोड रुपए की खरीदारी लोगों ने लोन लेकर की। जो यह बताता है कि लोग खरीदारी के लिए अब फाइनेंस की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे बाजार में रौनक भी दिख रही है। पिछले साल तक फोरव्हीलर जहां 70 फीसदी फाइनेंस से खरीदे जा रहे थे, वह इस साल बढ़कर 90 फीसदी तक पहुंच गए। टूव्हीलर की खरीदारी भी 60 फीसदी फाइनेंस से ही हुई, जो पिछले साल की तुलना में 20 फीसदी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की खरीदारी 50% नकद तो 50 फीसदी फाइनेंस से हुई। पुष्य नक्षत्र के दिन बिके मोबाइल में से हर तीसरा मोबाइल लोगों ने फाइनेंस कराकर ही खरीदा। हालांकि सराफा, कपड़ा और अन्य बाजार में लोगों ने नकद देकर ही खरीदारी की। इसका एक कारण यह भी है कि फिलहाल यहां पर फाइनेंस सुविधा शहर के बाजार में नहीं है।

सराफा बाजार में दिनभर खासी रौनक देखने को मिली। शहर की विभिन्न सराफा दुकानों से मिली जानकारी के मुताबिक 2.50 करोड़ रुपए का कारोबार सराफा में हुआ। सराफा व्यवसायी प्रदीप सोनी ने बताया कि सबसे ज्यादा खरीदारी जेवराती सामान टॉप, अंगूठी, चूड़ी, हार आदि की रही। महिलाओं ने ज्वैलरी सबसे ज्यादा खरीदी। सोने और चांदी रेट भी कुछ बढ़े हैं। ऐसे में लोगों को आशंका है कि उनके दाम फिर ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। लिहाजा न सिर्फ पूछपरख बढ़ी बल्कि खरीदारी भी ज्यादा हुई।
पैसों की दिक्कत थी, फाइनेंस से आसानी हो गई
पुष्य नक्षत्र पर मोबाइल खरीदने का प्लान था लेकिन पैसों की दिक्कत बनी हुई है। ऐसे में 35% राशि देकर बाकी का 10 किश्तों में फाइनेंस करा लिया। ऐसे में यह सुविधा मददगार हो गई। इससे पहले भी फाइनेंस से ही सामान खरीदा। - शुभम मिश्रा, ग्राहक
लोन लेकर खरीद ली बाइक, किस्त चुका देंगे
कोरोना के कारण बिगड़े बजट के चलते बाइक लेने में दिक्कत आ रही थी लेकिन त्योहार के कारण स्कीम आई कि 4999 रुपए के डाउनपेमेंट पर भी बाइक मिल रही है। इतनी राशि देकर बाइक फाइनेंस करा ली। किश्त जमा कर देंगे। - प्रभात सिंह, ग्राहक

वाहन : 350 टूव्हीलर, 60 फोरव्हीलर बिकीं
पुष्य नक्षत्र के चलते वाहनों की बिक्री उम्मीद से ज्यादा हुई। करीब 300 टूव्हीलर की बुकिंग हुई थी जिसके मुकाबले 350 टूव्हीलर लोग खरीद ले गए। यानी 2 करोड़ रुपए की टूव्हीलर बिकीं। करीब 150 टूव्हीलर जहां नकद बिके, वहीं 200 लोगों ने फाइनेंस कराया। करीब एक करोड़ रुपए नकद आए तो इतना ही फाइनेंस हुआ। टूव्हीलर शोरूम के मैनेजर कपिल श्रीवास ने बताया इस बार 60% लोगों ने फाइनेंस कराकर खरीदारी की। वहीं फोरव्हीलर की बुकिंग 50 की थी, जबकि बिक्री 60 की हुई। करीब 4.80 करोड़ रुपए की कारों की बिक्री में 3.80 करोड़ रुपए का फाइनेंस हुआ।

इलेक्ट्रॉनिक : इंडक्शन, फ्रिज व माइक्रोवेव बिके

इलेक्ट्रॉनिक आइटम की दुकानों पर भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। एक करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। इलेक्ट्रॉनिक आइटम के व्यापारी विजय निरंकारी ने बताया कि सबसे ज्यादा खरीदारी वाशिंग मशीन इंडक्शन चूल्हा, फ्रिज, टीवी और माइक्रोवेव की हुई।

मोबाइल : 500 में से 160 फाइनेंस पर बिके

मोबाइल स्टोर के संचालक शरद अग्रवाल ने बताया पुष्य के दिन शहरभर में 500 मोबाइल बिके। 40 लाख का कारोबार हुआ। 160 मोबाइल लोगों ने फाइनेंस कराकर खरीदे। अनुमानित 13 लाख रुपए के मोबाइल फाइनेंस की सुविधा से लोगों ने खरीदे।

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