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  • Firing In Land Dispute, Beaten With Sticks, Death Of Father, Son Serious, Dispute Going On For A Long Time

दो पक्षों में विवाद:जमीन विवाद में फायरिंग, लाठियों से भी पीटा, पिता की मौत, बेटा गंभीर, लंबे समय से चल रहा था विवाद

बड़ामलहरा/घुवारा2 घंटे पहले
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भगवां थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत भोजपुरा के ग्राम पठिया में जमीनी विवाद के चलते आधा दर्जन आरोपियों ने बुधवार की देर रात साढ़े 10 अपने खेत में पानी लगा रहे किसान और उसके बेटे पर गांव के हथियार बंद दबंगों ने लाठियों और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया।

आरोपियों ने कट्‌टे से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैलाई। आरोपियों के हमले से किसान की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपियों पर हत्या सहित एससीएसटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्राम पठिया निवासी रखुआ पिता खड़ियां अहिरवार 50 वर्ष अपने पुत्र आकाश अहिरवार 20 वर्ष के साथ बुधवार की रात करीब साढ़े 10 बजे अपने ककरोई स्थित खेत पर पानी लगा रहा था।

तभी गांव के इमरत लोधी, सोबरन लोधी, धनीराम लोधी, मदन लोधी, जय भान लोधी, दयालु लोधी घर के दरवाजे पर आए और उनकी गाली गलौच करने लगे। गाली गलौज करने से उन्हें रोका तो आरोपियों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया। जब आरोपी रखुआ और उसके पुत्र आकाश के साथ मारपीट कर रहे थे।

यह जानकारी परिजनों को लगी तो परिजन खेत की ओर पहुंचे। अहिरवार के परिवार के अन्य लोगों के पास आने पर आरोपियों ने कट्‌टे से फायर करना शुरू कर दिया। गोली लगने से रखुआ अहिरवार घायल होकर गिर गया। रखुआ के गिरते ही आरोपी मौके से गाली गलौज करते हुए फरार हो गए। परिजनों ने डायल 100 को सूचना दी, पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा और जांच शुरू कर दी।

कारण : पट्‌टे में मिली जमीन हड़पना चाहते थे आरोपी

मृतक रखुआ अहिरवार के पुत्र आकाश व अन्य ग्रामीण सूत्रों से पता चला कि रखुआ अहिरवार को वर्ष 1970-71 में करीब पौने 3 एकड़ भूमि का पट्‌टा मिला था। इस भूमि पर आरोपियों की नजर थी, वह इसे हड़पना चाहते हैं। आरोपी लगातार रखुआ अहिरवार पर दबाव बनाते आ रहे थे।

अस्पताल जाते समय मौत

थाना प्रभारी प्रशिक्षु डीएसपी पंकज मिश्रा ने गंभीर रूप से घायल किसान रखुआ अहिरवार और उसके पुत्र आकाश अहिरवार को डायल 100 से बड़ामलहरा अस्पताल पहुंचाया। जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रैफर कर दिया, लेकिन छतरपुर पहुंचने से पहले रखुआ अहिरवार की मौत हो गई।

आरोप : मृत्यु पूर्व बयान नहीं लेने के आरोप

मृतक के पुत्र आकाश व अन्य परिजनों का आरोप है कि जब रखुआ गंभीर रूप से घायल था। उसके मृत्यु पूर्व वयान तहसीलदार के समक्ष कराए जाने चाहिए थे। इसकी वीडियो ग्राफी भी होनी चाहिए थी। लेकिन न तो तहसीलदार के समक्ष वयान हुए और न ही वीडियो ग्राफी हुई।

पहले भी कई बार हुआ विवाद

रखुआ अहिरवार की भूमि को आरोपी हड़पना चाहते थे, उन्होने कई बार उस पर दबाव भी बनाया। लेकिन रखुआ किसी कीमत पर जमीन को छोड़ना नहीं चाहता था। इसे लेकर आरोपियों ने कई बार उसके साथ विवाद भी किया, मारपीट भी हुई। भगवां थाना प्रभारी पंकज मिश्रा ने बताया कि इनके बीच लंबे समय से जमीन का विवाद चल रहा है।

थाना प्रभारी बोले-गोली लगने से नहीं हुई मौत

भगवां थाना प्रभारी पंकज मिश्रा ने बताया कि रखुआ अहिरवार की मौत गोली लगने से नहीं हुई। जिला अस्पताल में एक्स-रे कराया और पीएम कराया। इन दोनों में ही गोली लगना नहीं पाया गया। मृतक की लाठी डंडों, कुल्हाड़ी से हमला करने के कारण मौत हुई है। उन्होंने बताया कि हमने आरोपियों पर हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। आरोपी फरार हैं। उनहें पकड़ने के लिए एक टीम गठित की गई है।

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