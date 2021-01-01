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फुटबॉल टूर्नामेंट:चौथा लीग मैच ड्रा, सागर एफसी और क्रिश्चियन-ए क्लब 1-1 से बराबरी पर

सागर2 दिन पहले
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21वां भारतरत्न स्वर्गीय राजीव गांधी फुटबॉल टूर्नामेंट का चौथा लीग मैच रविवार को ड्रा हो गया। इस संघर्षपूर्ण मैच में सागर एफसी और क्रिश्चियन-ए क्लब 1-1 से बराबरी पर रहे। कजलीवन मैदान पर दोपहर 3:30 बजे से दोनों टीमों के बीच मुकाबला शुरू हुआ।

क्रिश्चियन क्लब के सेंट्रल फॉरवर्ड खिलाड़ी पीयूष ने सागर एफसी की रक्षा पंक्ति को छकाते हुए शानदार मैदानी गोल किया। इससे क्रिश्चियन क्लब पहले ही हाफ में एक गोल से आगे हो गया। सागर एफसी के दविंदर भाटिया, सद्दाम और विवेक ने बेहतर तालमेल बनाते हुए गोल करने का प्रयास किया।

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