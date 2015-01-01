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करवा चाैथ पर बीना शर्मसार:सहेली से मिलने गई महिला को जबरन शराब पिलाकर गैंगरेप, अस्पताल में हाेश आने पर पीड़िता ने बताई आपबीती

सागर/बीनाएक घंटा पहले
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प्रतिकात्मक फोटो

करवा चौथ की देर शाम तलाकशुदा महिला से गैंगरेप की शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। सहेली से मिलने जाते समय आराेपियाें ने उसे अगवा कर लिया। पीड़िता काे जबरन शराब पिलाकर उसकी अस्मत लूटी। घटना बीना के झांसी गेट के पास की बताई जा रही है।

एडिशनल एसपी बीना विक्रम सिंह ने घटना का जायजा लिया और पीड़िता से पूछताछ की। इस मामले में पुलिस ने तीन आराेपियाें काे हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ चल रही है। पीड़िता का इलाज सिविल अस्पताल में चल रहा है।

पुलिस के अनुसार शहर की 20 वर्षीय तलाकशुदा महिला बुधवार की शाम करीब 6 बजे घर पर सहेली के पास जाने की कह कर निकली थी। इसके बाद घर नहीं लाैटी। वहीं रात करीब साढ़े 11 बजे डायल-100 को सूचना मिली कि झांसी गेट के पास बेहोशी की हालत में एक महिला के पड़ी है।

पुलिस माैके पर पहुंची ताे महिला नशे में थी। उसे झांसी गेट से उठाकर उसे सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। महिला को गुरुवार को होश आया तब उसने आपबीती सुनाई। पुलिस ने महिला के बयानाें के आधार पर 3 आरोपियों के खिलाफ देर रात गैंगरेप का मामला दर्ज किया है।

बेसुध हालत में झांसी गेट के पास छाेड़ गए, तीनों आरोपी हिरासत मे

पीड़िता ने पुलिस काे दिए बयानाें में बताया कि डब्बू सेन,कर्ण सोनकर एवं आशीष अहिरवार ने पहले उसे जबरन शराब पिलाई। इसके बाद में उसके साथ झांसी गेट के पास शनि मंदिर के पीछे गलत काम किया। नशे की हालत में झांसी गेट के पास छोड़कर चले गए।

पुलिस ने आराेपी डब्बू पिता मनोज सेन उम्र 20 वर्ष निवासी बिलगैंया वार्ड, आशीष पिता घूमन अहिरवार उम्र 22 वर्ष एवं करण पिता भूपत सोनकर 22 वर्ष दोनों निवासी शिवाजी वार्ड के खिलाफ धारा 376, 2डी के तहत मामला दर्ज आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ चल रही है। एडिशनल एसपी विक्रम सिंह का कहना है पीड़िता के बार बार बेहोश होने के कारण उससे ज्यादा पूछताछ नहीं हो सकी। तीन संदेहियाें से पूछताछ चल रही है।

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