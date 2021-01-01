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नोटिस:अधूरे पड़े आवास 15 दिन में पूरे करवाओ, नहीं तो कार्रवाई

सागर2 घंटे पहले
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प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के अधूरे मकानों को पूरा कराने अभी तक हितग्राहियों को ही नोटिस भेजे जाते थे। जिला पंचायत सीईओ डॉ. इच्छित गढ़पाले ने जिले की 58 ग्राम पंचायतों के सरपंच-सचिवों को पहला नोटिस थमाया है। इसमें कहा गया है कि संबंधित की ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक कुल स्वीकृत एवं प्रथम किस्त जारी होने के बाद 2 वर्ष निकल जाने के बाद भी कई आवास अपूर्ण हैं।

इस संबंध में अपर मुख्य सचिव ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से नाराजगी जताते हुए संबंधित जनपद एवं ग्राम पंचायत के विरुद्ध अनुशासनात्मक और वसूली की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

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