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लकड़ी टाल में आग:शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, दो घंटे में 8 दमकल ने पाया काबू, लाखों का नुकसान

सागरएक घंटा पहले
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मोती नगर थाना क्षेत्र में टाल में आग लग गई। - Dainik Bhaskar
मोती नगर थाना क्षेत्र में टाल में आग लग गई।

बुधवार सुबह मोतीनगर थाना क्षेत्र में एक लकड़ी टाल में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आसपास भीड़ जमा हो गई। टाल में सूखी लकड़ियां होने से आग तेजी से फैल गई। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। सूचना के बाद मोतीनगर पुलिस मौके पर पहुंची और तुंरत फायर बिग्रेड बुलवाकर आग बुझाने का काम शुरू किया गया। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।

मोतीनगर पुलिस ने बताया, भोपाल रोड पर सतनाम सिंह पिता जोगिंदर सिंह का लकड़ी का टाल है, जिसमें बुधवार सुबह करीब 6 बजे शॉट सर्किट की वजह से आग लग गई। टाल में लकड़ियां भरी होने से देखते ही देखते तेजी से फैल गई। घटना के वक्त टाल में भीकम नाम का चौकीदार था। उसने जब तक आग देखी तब तक विकराल रूप ले चुकी थी।

इसकी सूचना पुलिस को दी गई और फिर बंडा, बहेरिया, खुरई, रहली, नगर निगम व आर्मी की दमकलें बुलवाकर आग पर काबू पाया गया। आग इतनी भयावह थी, करीब 8 दमकलों की मदद से आग पर काबू पाया गया। टाल मालिक सतनाम सिंह की शिकायत पर पुलिस आगजनी के कारणों की जांच कर रही है।

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