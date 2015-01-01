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तुलसीनगर की घटना:लकड़ी टाल में वेल्डिंग की चिंगारी से लगी भीषण आग, आठ घंटे में 25 दमकलाें से पा सके काबू

सागरएक घंटा पहले
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तुलसीनगर के लकड़ी टाल में लगी आग
  • नगर निगम, सेना, बंडा से बुलाई गईं दमकलें, सागाैन की लकड़ी जलने से नुकसान

शहर के तुलसीनगर वार्ड के एक लकड़ी टाल में गुरुवार तड़के 4 बजे आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास का रिहाइशी इलाका उसकी चपेट में आने की आशंका थी। माैके पर पहुंची नगर निगम, सेना, बंडा, शाहपुर और निजी विश्वविद्यालय की फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। जिससे बड़ा अग्निकांड टल गया। लगभग 8 घंटे में 25 दमकल पानी से आग बुझ पाई। वहीं लकड़ी के बुरादे से दाेपहर बाद तक धुआं उठता रहा।

कैंट थाना क्षेत्र तुलसीनगर वार्ड के नवजीवन टिंबर मार्केट में सुबह आग की तेज लपटाें से अफरा-तफरी मच गई। यह लकड़ी टाल माेहनभाई पटेल का है। जानकारी के अनुसार उन्हाेंने आरा मशीन में वेल्डिंग कराई थी। इसी दाैरान जमीन पर पड़े लकड़ी के बुरादे में आग सुलग गई।

रात करीब 4 बजे टाल से आग की लपटें उठी तब पता चला। सूचना पर लकड़ी टाल मालिक और आसपास के लाेग माैके पर पहुंचे। कंट्राेल रूम व नगर निगम काे सूचना दी गई। कटरा चाैकी से पहली दमकल माैके पर पहुंची। आग बढ़ने की आशंका के चलते सेना, मकराेनिया, बंडा, शाहपुर व निजी विश्वविद्यालय की दमकल बुला ली गई। दाेपहर 1 बजे आग पर काबू पाया गया।

रिहायशी इलाके में 30 से ज्यादा लकड़ी टाल

मास्टर प्लान में लकड़ी के टाल शहर के बाहर शिफ्ट करने की प्लानिंग डेढ़ दशक पहले की गई थी। इन 15 सालाें में लकड़ी का एक भी टाल शहर से बाहर नहीं हुआ, बल्कि रिहायशी इलाके में कई और लकड़ी टाल खुलते रहे है। तुलसीनगर, गुरुगाेविंद सिंह व भगवानगंज इलाके में ऐसे ही लकड़ी टाल चल रहे हैं। अमूमन हर साल बड़ा अग्निकांड हाे रहा है।

निगम के पास इतने ज्यादा संसाधन भी नहीं कि आग पर जल्दी काबू पा लिया जाए। सेना की मदद के बिना आग बुझाना संभव नहीं हाेता। जब भी किसी लकड़ी टाल में आग लगती है तब इनकी शिफ्टिंग का मुद्दा गरमा जाता है। कुछ दिन बाद लकड़ी की आग की तरह यह मुद्दा ठंडा भी पड़ता रहा है।

अब एक बार फिर चर्चा छिड़ी है। जिम्मेदार अफसर इस ज्वलंत मुद्दे पर गंभीर नहीं दिख रहे। यह आग यदि देर रात सुलगती ताे उस पर काबू न केवल पाना मुश्किल हाे जाता बल्कि आसपास के रहवासी क्षेत्र में जान-माल का बड़ा नुकसान हाे सकता था।

हम लाेग बाहर जाने काे तैयार पर कहीं जमीन तय नहीं हाे पाई

टिंबर एसाेसिएशन से जुड़े लाेगाें से बात की गई ताे उनका कहना था कि बढ़ती आबादी के बीच लकड़ी टाल व आरा मशीनाें का शहर के अंदर संचालन जाेखिम भरा है। हम लाेग जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक काेई जगह ही तय नहीं हाे पाई है।

टिंबर एसाेसिएशन के कार्यकारिणी सदस्य महेश राय ने बताया कि हम लाेगाें ने मंत्री, कलेक्टर काे ज्ञापन दिए, लेकिन शिफ्टिंग काे लेकर काेई भी गंभीर नहीं दिखा। अब तक कहीं काेई जगह चिन्हित नहीं की गई। इस बार लाॅक डाउन में लकड़ी का व्यवसाय लगभग बंद रहा। हर साल आगजनी की घटनाएं हाेती हैं।

कहां से कितनी दमकल पानी आया

निगम- 13 मकराेनिया-3 बंडा-3 शाहपुर-2 निजी विश्वविद्यालय-2 सेना- 2

25 मिनट में पहुंची दमकल

दमकल प्रभारी सईद उद्दीन कुरैशी ने बताया कि पहली दमकल महज 25 मिनट में माैके पर पहुंच गई थी। कटरा चाैकी के पास अहतियात के ताैर पर दमकल खड़ी रहती है। सुबह 5 बजे जैसे ही आग की सूचना मिली। दमकल काे रवाना कर दिया गया। इसके बाद सेना व आसपास की नगर पालिकाओं से भी दमकल बुलाई गई।

आग बस्ती में फैल जाएगी

कैंट थाना प्रभारी समरजीत सिंह का कहना था कि आग की सूचना मिलते ही सुबह 5 बजे से माैके पर हूं। सुबह आग की लपटें इतनी तेज थी कि एक समय ऐसा लग रहा था कि आसपास के मकान-दुकान आग की चपेट में आ जाएंगे। निगम और सेना की दमकलाें ने समय रहते आग पर काबू पा लिया।

सागाैन की चिरान जल गई

लकड़ी टाल मालिक माेहनभाई पटेल के भाई हीराभाई पटेल ने बताया कि पास में रहने वाले कर्मचारी ने सुबह 4.30 बजे सूचना दी कि टाल में आग लग गई है। हम लाेग माैके पर पहुंचे तब तक आग बढ़ चुकी थी। निगम व कंट्राेल रूम काे सूचना दी गई। आग सागाैन की चिरान (फर्नीचर के लिए तैयार लकड़ी) में लगी थी।

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