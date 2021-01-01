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हादसा:तेज रफ्तार बाइकों की आमने-सामने से जोरदार भिड़ंत, पांच गंभीर रूप से घायल

सागर2 घंटे पहले
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सागर | घटनास्थल पर पड़े घायल और क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल। - Dainik Bhaskar
सागर | घटनास्थल पर पड़े घायल और क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल।
  • जरुवाखेड़ा के बीस मील चौराहे के पास हुआ हादसा

रविवार रात जरुवाखेड़ा के 20 मील चौराहे के पास दो बाइकों की आमने-सामने से जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिनकी स्थित गंभीर होने की वजह से पुलिस ने उन्हें तुरंत सीधे जिला अस्पताल इलाज के लिए भेजा। हादसा मोड़ के पास तेज रफ्तार की वजह से हुआ।

जरूवाखेड़ा चौकी प्रभारी रामसिया चौधरी ने बताया कि क्षेत्र के तोड़ा गौतमिया व हिनौता परीक्षित गांव में रहने वाले दो युवक बाइक क्रमांक एमपी 15 एमए 5819 से जरुवाखेड़ा से गांव की ओर लौट रहे थे। तो वहीं दूसरी बाइक क्रमांक एमपी 40 एमक्यू 7229 से तीन युवक सागर से बीना की ओर जा रहे थे। तभी रात करीब 8 बजे बीस मील चौराहे के पास दोनों कीआमने-सामने से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के बाद मौके पर ही कुछ युवकों का काफी खून बह गया और बाइकों के परखच्चे उड़ गए।

घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत 108 को बुलाकर पांचों घायलों को जिला अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया। पुलिस ने बताया कि हादसे में हिनौता परीक्षित गांव के हिमांशु पिता शिव सहाय दुबे (20) और तोड़ा गौतमिया गांव के आशिक पिता मुलायम खान (25) सहित अन्य तीन युवक घायल हैं। बीना की ओर जा रहे तीन युवकों की पहचान नहीं हो सकी है।

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