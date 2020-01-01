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  • High Speed Car Entered Into The Field Uncontrolled, Overturned Two three Times, 5 Injured, Three In Critical Condition

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रफ्तार पर नहीं कंट्रोल:तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खेत में घुसी, दो-तीन बार पलटी, 5 घायल, तीन की हालत गंभीर

सागरएक घंटा पहले
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पलटने के बाद खेत में क्षतिग्रस्त कार। - Dainik Bhaskar
पलटने के बाद खेत में क्षतिग्रस्त कार।
  • बंडा से विदिशा जा रहे थे कार सवार, सीहोरा में मंडी के पास हुआ हादसा

बंडा से विदिशा जा रहे युवकों की कार अनियंत्रित होकर सीहोरा के पास पलट गई। घटना में 5 लोग घायल हो गए। इनमें से तीन गंभीर है। जिन्हें इलाज के लिए तुरंत सागर रैफर किया गया। घटना कार की गति बहुत तेज होने की वजह से हुई। चालक कार पर नियंत्रण नहीं कर सका। कार पहले रोड पर ही कुछ दूरी तक अनियंत्रित रही और जब चालक ने पूरी तरह कंट्रोल खो दिया तो वह खेत में अंदर घुसकर पलट गई। घटना के बाद सीहोरा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और 108 की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया।

सीहोरा चौकी प्रभारी दिनेश सिंह कुशवाह ने बताया कि बुधवार सुबह बंडा से विदिशा की ओर जा रही तेज रफ्तार कार क्रमांक एमपी 15 सीबी 8680 अनियंत्रित हो गई। हादसे के वक्त कार में 6 युवक सवार थे। इनमें से 5 घायल हुए। तीन की हालात गंभीर है जिन्हें इलाज के लिए सागर भेजा गया है। चौकी प्रभारी ने बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के वक्त कार की स्पीड बहुत तेज थी। संभवत: सामने कुछ आ जाने से चालक ने कार से नियंत्रण खो दिया। पहले उसने रोड पर ही कार पर नियंत्रण करने की कोशिश की, लेकिन जब कार कंट्रोल नहीं हुई तो खेत की ओर मोड़ दी। कार खेत में करीब 100 मीटर अंदर जाकर थमी। इस दौरान कार करीब दो-तीन बार पलटी। चौकी प्रभारी ने बताया कि इस हादसे में बंडा निवासी राजू लोधी (35), निक्की पिता राजकुमार राय, अमित पिता निर्मल जैन, पर्वत लोधी और अखिलेश पिता खुशाल जैन घायल हो गए। इनमें से तीन की हालात गंभीर है। उन्होंने बताया कि सड़क पर भी कार के अनियंत्रित होने के मार्क मिले हैं। पुलिस हादसे की जांच कर रही है।

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