पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

स्वर्गीय राजीव गांधी फुटबॉल टूर्नामेंट:फुटबॉल मुकाबले में अंशुल की हैट्रिक से ओसीएल क्लब 4-0 से विजयी रहा

सागर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
सागर| फुटबॉल मैच के दौरान गोल के जद्दोजहद करते खिलाड़ी। - Dainik Bhaskar
सागर| फुटबॉल मैच के दौरान गोल के जद्दोजहद करते खिलाड़ी।

कजलीवन मैदान में चल रहा 21वां भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी फुुटबॉल टूर्नामेंट में रविवार को ओसीएल और एमईएस क्लब के बीच मैच खेला गया। दोपहर साढ़े तीन बजे से शुरू हुए मैच के पहले कांग्रेस नेता जतिन चौकसे ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर मुकाबला शुरू कराया। मैच के प्रारंभ में ओसीएल क्लब के सेंट्रल फॉरवर्ड खिलाड़ी अंशुल ने एमईएस की रक्षा पंक्ति को छकाते हुए शानदार मैदान गोल किया। पहले हाफ में एमईएस क्लब के खिलाड़ी एक भी गोल नहीं कर सकें और ओसीएल क्लब ने 1-0 से बढ़त बना ली।

मैच के दूसरे हाफ में एमईएस के खिलाड़ियों ने दाई ओर से आक्रमण कर गोल करने का प्रयास किया, लेकिन नाकाम रहे। इसके बाद कोई गोल नहीं कर सकें। तो वहीं ओसीएल की तरफ से अंशुल ने दूसरे हाफ के 20वें मिनट में दूसरा, इसके बाद पेनाल्टी शूटआउट में तीसरा गोल कर हैट्रिक लगाई। एमईएस क्लब के खिलाड़ियों को तीन बार गोल करने का मौका मिले, लेकिन वे उसे गोल में तब्दील नहीं कर सकें। मैच के अंतिम समय में अंशुल ने चौथा गोल कर ओसीएल क्लब को 4-0 से शानदार जीत दिला दी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser