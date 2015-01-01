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शहर विकास के हित में बड़ा फैसला:मास्टर प्लान में जितनी चौड़ी सड़क उतना ही बनेगा स्मार्ट रोड, अतिक्रमण हटेगा

सागर11 मिनट पहले
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प्रतिकात्मक फोटो
  • शहर विकास के हित में बड़ा फैसला, जनप्रतिनिधियों के साथ जनता की भी मंजूरी
  • सर्वे में 10 मीटर तक कम कर दी थी स्मार्ट रोड की चौड़ाई

शहर विकास के हित में गुरुवार को कलेक्टर दीपक सिंह द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। स्मार्ट की सिटी तहत शहर में बनाने वाली सभी स्मार्ट रोड अब मास्टर प्लान के मुताबिक ही बनाई जाएंगी।

स्मार्ट रोड के लिए हुए पहले सर्वे में अतिक्रमण के चलते सड़कों की चौड़ाई 10 मीटर तक कम कर दी गई थी। लेकिन इस मामले में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, सांसद राजबहादुर सिंह और विधायक शैलेंद्र जैन ने अच्छी पहल दिखाते हुए कलेक्टर से मास्टर प्लान के मुताबिक ही सड़कों का निर्माण कराने की बात कही।

जिसके बाद कलेक्टर ने गुरुवार को स्मार्ट सिटी कार्यालय में आयोजित हुई बैठक के दौरान मास्टर प्लान के मुताबिक ही स्मार्ट का निर्माण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इसके लिए एसपी अतुल सिंह के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाने के लिए टीम का गठन हुआ है, जो अतिक्रमण चिंहित करेगी।

इसके बाद नगर निगम आयुक्त आरपी अहिरवार द्वारा लाइन ऑफ बिल्डिंग तय किया जाएगा। इस दौरान अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी जारी किए जाएं। बैठक में डेयरी विस्थापन, सीवरेज प्रोजेक्ट, मकरोनिया ब्रिज निर्माण, सड़क निर्माण में बाधित बिजली के खंभों की शिफ्टिंग व स्मार्ट सिटी के अन्य निर्माण कार्यों में तेजी लाने का निर्णय लिया गया।

मास्टर प्लान के अनुसार नहीं बनाई जा रही सड़कें

दैनिक भास्कर ने 11 दिसंबर को खबर प्रकाशित कर मास्टर प्लान के अनुरूप सड़कों को चौड़ा करने का मामला उठाया था। जिसमें बताया गया था कि 20 साल में 35 फीसदी वाहन बढ़ चुके हैं, लेकिन संजय ड्राइव को छोड़कर कोई भी नई सड़क नहीं बनी। वहीं जिन सड़कों का फिर से निर्माण किया गया उसमें भी मास्टर प्लान को दरकिनार रखा। इसी तरह स्मार्ट सिटी के तहत बनने वाली स्मार्ट रोड भी मास्टर प्लान के हिसाब से नहीं बनाई जा रही है।

ग्रीन सिटी के लिए सिटी फॉरेस्ट पर भी होगा काम

बैठक के दौरान स्मार्ट सिटी सीईओ राहुल सिंह ने एक प्रजेंटेशन के माध्यम से मियांवाकी पौधारोपण, मंगलगिरी के पास चिंहित की गई पहाड़ी पर सिटी फॉरेस्ट निर्माण और स्मृति वन जैसे कॉन्सेप्ट भी प्रस्तुत किए। जिसके बाद कलेक्टर ने इन कार्यों की भी जल्द से जल्द कार्य योजना बनाकर काम शुरू करने के निर्देश दिए।

विकास की मुहिम चलेगी

भोपाल, इंदौर की तर्ज पर सागर में भी विकास की मुहिम चलेगी। इसके लिए सबसे पहले सड़कों का मास्टर प्लान के हिसाब से ही बनना जरूरी था। शहर सुंदर बनेगा।
- भूपेंद्र सिंह, नगरीय प्रशासन मंत्री

जनता का भी सहयोग जरूरी

जिस हिसाब से ट्रैफिक बढ़ रहा है, उसके लिए मास्टर प्लान के हिसाब से ही सड़क बनना जरूरी हैं। तभी ट्रैफिक सुधरेगा। जनता को भी सहयोग करना चाहिए।

- राजबहादुर सिंह, सांसद

शहर विकास में अच्छा निर्णय

सागर को अब गली-कूचों से निकालकर शहर जैसा बनाने की बारी है। इसलिए शहर विकास के हित में यह निर्णय लिया गया है। नगर हित में सड़क निर्माण के लिए सहयोग दें।

- शैलेंद्र जैन, विधायक

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