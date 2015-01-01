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पुलिस रिमांड:7 लाख का साेना ठगी और पुलिस टीम पर हमले का आराेपी ईरानी ठग दाे दिन की पुलिस रिमांड पर

सागर/खुरईएक घंटा पहले
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प्रतिकात्मक फोटो

सागर के सराफा व्यापारी से 7 लाख का साेना ठगी और पुलिस टीम पर हमले के आराेपी काे शुक्रवार काे खुरई के न्यायालय में पेश किया गया। जहां से उसे दाे दिन की पुलिस रिमांड पर साैंपा गया। भाेपाल के ईरानी माेहल्ले से गिरफ्तार रिजवान अली से प्रदेश के विभिन्न जिलाें में हुई सीबीआई अफसर, पुलिस बनकर तथा अन्य तरीके ठगी व नकबजनी की घटनाओं के संबंध में पूछताछ करेगी और साक्ष्य भी जुटाएगी।

इस दाैरान कुछ और वारदाताें का खुलासा हाे सकता है। पहले दिन पुलिस उससे कुछ भी नहीं उगलवा पाई। एसडीओ पुलिस केरकट्टा ने बताया कि 10 नवंबर काे व्यापारी राजेन्द्र साेनी के साथ ठगी करने वाले आराेपियाें काे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस दल का गठन किया गया था। जिसमें नगरीय थाना, ग्रामीण थाना, मकराेनिया का स्टाफ शामिल था।

संयुक्त टीम ने गुरूवार काे जब भाेपाल के ईरानी मुहल्ले से आराेपी रिजवान काे पकड़ने पहुंची ताे पुलिस टीम पर परिजन व पड़ाेस के लाेगाें ने हमला कर दिया था। पुलिस उसे गिरफ्तार कर खुरई लाई थी। आराेपी काे पकड़ने वाली पुलिस टीम में थाना प्रभारी अनूप सिंह ठाकुर, एस आई सत्येंद्र सिंह भदौरिया, एस आई मोहनी वर्मा, आरक्षक मंजीत, सचित गुप्ता, जोगेश शर्मा, लेखन, राजा वेदी, महिला आरक्षक शिवांगी थे।

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