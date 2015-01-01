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  • Lathi Poles Fought Fiercely In Two Sides, More Than A Dozen People Injured, Case Filed On Both Sides

बमनौरा के ढड़ोरा गांव का मामला:दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, एक दर्जन से अधिक लोग घायल ,दोनों पक्ष पर मामला दर्ज

बड़ामलहर2 घंटे पहले
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बड़ामलहरा। अस्पताल में इलाज के लिए बैठे घायल।

बमनोरा थाना क्षेत्र के ग्राम ढडोरा में शराब के नशे में 2 पक्ष में जमकर विवाद हुआ और लाठियां चली। इस विवाद में दोनों पक्ष के एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। गंभीर घायल महिला को टीकमगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। अन्य सभी घायलों को बड़ामलहरा अस्पताल में भर्ती किया गया।

जानकारी के मुताबिक दोपहर 2 बजे ढडोरा के हरभजन यादव, रामसेवक यादव, रामेश्वर यादव, राम सिंह यादव, काशी यादव मोटर साइकिल पर सवार होकर शराब के नशे में आए और ठुम्मू पिता नन्हे लाल यादव के घर के दरवाजे पर गाली गलौज करने लगे। उस दौरान घर मे केवल महिलाएं मौजूद थीं, जिन्होंने आरोपियों को गालियां देने से रोका। इस पर सभी आरोपियों ने महिलाओं के साथ लाठी डंडों से मारपीट प्रारंभ कर दी, उन्हें बचाने आए परिजनों के साथ भी आरोपियों ने मारपीट कर लहूलुहान कर दिया।

इस पर दूसरे पक्ष ने भी उनके साथ मारपीट की। जिससे दोनों पक्ष के एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। इस विवाद मेें एक पक्ष के ठुम्मू पिता नन्ने लाल यादव 70 वर्ष, मर्दन पिता ठुम्मू यादव 40 वर्ष, बहादुर पिता ठुम्मू 30 वर्ष, रजनी पति राकेश 26 वर्ष, राधा पति बहादुर 27 वर्ष, चंपा पति रामराजा 25 वर्ष , अनुराग पिता राकेश 3 वर्ष घायल हुए।

यह भी हुए घायल: जबकि दूसरे पक्ष के हरभजन यादव, रामसेवक यादव, रामेश्वर यादव, राम सिंह यादव, काशी यादव और बिन्ना बाई यादव घायल हुए। बिन्ना बाई गंभीर रूप से घायल हो गईं, उसे टीकमगढ़ रैफर कर दिया गया। पुलिस ने दोनों पक्ष पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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