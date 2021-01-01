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श्रम विभा:श्रम कानूनाें में सुधार का विराेध, श्रम न्यायालय के वकीलाें ने नहीं किया काम

सागर3 घंटे पहले
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श्रम कानूनाें में किए गए सुधाराें के विराेध में श्रम न्यायालय के वकीलाें ने बुधवार काे कामकाज बंद रखा। जिलाअधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अंकलेश्वर दुबे ने बताया कि मप्र राज्य शासन द्वारा श्रम आयुक्त कार्यालय इंदाैर काे नवीन विधि के अनुसार व न्यायाधीशाें की जगह श्रम विभाग के अधिकारियाें काे प्रकरण निराकरण करने के लिए अधिकृत किया जा रहा है। यह पूर्णत: अनुचित है। श्रम विधि के विवादाें की निराकरण की प्रक्रिया 1947 के पूर्व की हाे जाएगी। इसलिए जिला अधिवक्ता संघ सुधारा का विराेध करता है। इसके विराेध में जिला अधिवक्ता संघ और श्रम न्यायालय अधिवक्ता संघ ने कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री काे ज्ञापन साैंपा।

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