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धनवान भगवान:लक्ष्मीजी के पास संपत्ति ही नहीं, देव पंढरीनाथ के पास 620 एकड़ जमीन

सागर2 घंटे पहले
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देव पंढरीनाथ मंदिर - Dainik Bhaskar
देव पंढरीनाथ मंदिर
  • सरकारी मंदिरों का लंबे समय से नहीं किया ऑडिट

धन की देवी लक्ष्मीजी के पास कोई चल-अचल संपत्ति नहीं, लेकिन देव पंढरीनाथ के पास तकरीबन 250 हेक्टेयर (620 एकड़) जमीन है। यह दिलचस्प तथ्य जिला प्रशासन के तहत आने वाले मंदिरों की चल-अचल संपत्तियों में दर्ज है। धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के रिकॉर्ड में जिले के उन मंदिरों की संपत्ति के बारे में बताया गया, जो कलेक्टर के अधीन आते हैं। जानकारी के अनुसार वर्ष 2014 के बाद से इन मंदिरों की चल–अचल संपत्तियों, लेखा-जोखा तथा रिकॉर्ड का ऑडिट नहीं हुआ है। जबकि इनकी देखरेख जिला प्रशासन स्तर से नियुक्त किए गए पुजारी ही कर रहे हैं। धर्मस्व विभाग के रिकॉर्ड में जिले में करीब 34 मंदिर ऐसे हैं, जो शासन संधारित होकर व्यवस्थापक के तौर पर कलेक्टर के अधीन आते हैं। जिनकी लंबे समय से ऑडिट नहीं हुई है।

100 साल पुराना है लक्ष्मीपुरा का मंदिर
लक्ष्मीपुरा स्थित लक्ष्मी देवी का मंदिर करीब 100 साल पुराना है। हालांकि दीवाली पर इस मंदिर में विशेष पूजा होती है। बताया जा रहा है कि मराठा शासनकाल में इसका निर्माण महाराष्ट्रीयन समाज ने ही कराया था।

सालों से अपडेट नहीं हुआ रिकॉर्ड
सरकारी मंदिरों की स्थिति काफी खराब होती जा रही है। बताया जाता है हर साल मंदिरों से आने वाली आय को मंदिर विकास के लिए ही लगाना होता है, लेकिन अधिकांश मंदिरों में ऐसा नहीं किया जा रहा है।

सबसे ज्यादा 610 सरकारी मंदिर टीकमगढ़ में
सागर - 34, दमोह - 514, पन्ना - 134, छतरपुर - जानकारी उपलब्ध नहीं, टीकमगढ़ - 610

वर्ष 2020 की स्थिति में शासन के मंदिरों की जानकारी

  • जानकीरमण श्री लक्ष्मी, गोपालगंज :- चल संपत्ति मुकट मय श्रृंगार–अचल संपत्ति कुछ नहीं।
  • ठाकुरजी, जानकीरमण, सहावन बंडा – चल संपत्ति कुछ नहीं–अचल संपत्ति–8.17 हे. जमीन
  • मजिस्द व दरगाह ग्राम धामोनी (इशाकपुरा)– चल संपत्ति कुछ नहीं –अचल संपत्ति गांव तालपह में 3.85,गांव बिजरी में 8.14 हे. जमीन
  • देव पंढरीनाथ, रहली – चल संपत्ति कुछ नहीं – अचल संपत्ति में गांव सर्रा में है 250 हे. (620 एकड़) जमीन
  • मुरलीधरजी, खुरई, मडैया गांव – चल संपत्ति कुछ नहीं – अचल संपत्ति 42.95 हे. जमीन, भवन, मंदिर आदि।
  • रामचंद्रजी, खुरई, लाखनखेड़ा – चल संपत्ति कुछ नहीं – अचल संपत्ति 13.21 हे. जमीन
  • मुरलीधर खुरई, मढिया - चल संपत्ति में बर्तन, चांदी-सोने के गहने, पशु – अचल संपत्ति में तीन दुकानें, जगदीशपुरा में 14.150 और खुरई में 1.832 हे. जमीन

इन मंदिरों में संपत्ति नहीं

  • महालक्ष्मीजी, लक्ष्मीपुरा :- अचल-चल संपत्ति कुछ नहीं
  • ठाकुरजी, पुरव्याऊ :- चल-अचल संपत्ति कुछ नहीं
  • श्री महादेव मंदिर, गणेशघाट :- चल-अचल संपत्ति कुछ नहीं
  • जानकीरमण दुलचीपुर, शाहगढ़ :– चल – अचल संपत्ति कुछ नहीं।
  • रामचंद्रजी करोंद, बीना – चल-अचल संपत्ति कुछ नहीं।
  • मुरलीधरजी कंजिया, बीना – चल- अचल संपत्ति कुछ नहीं।
  • महादेव इटावा, बीना – चल–अचल संपत्ति कुछ नहीं।
  • (नोट :- रिकॉर्ड धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा लिया गया है।)
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