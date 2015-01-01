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योजना:32 फीट नीचे से तैयार होगा मोगा बंधान का नया बांध, ड्रिल करके जांची ठोस जमीन

सागरएक घंटा पहले
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माैंगा बधान पर मशीन से गहराई मापी गई
  • नालों को ट्रेप करने के बाद तालाब का बचा पानी पंप से निकालेंगे

शहर की लाखा बंजारा झील को खाली करने के साथ ही उसकी डि-सिल्टिंग और मोगा बंधान के निर्माण की प्लानिंग शुरू हो गई है। बंधान के यहां बांध बनाने के लिए मिट्टी का परीक्षण किया जा रहा है। निर्माणाधीन कंपनी अश्वथ इंफ्राटेक यहां ड्रिल कर ठोस जमीन की तलाश कर रही है। ताकि बांध निर्माण उतनी ही गहराई से किया जा सके। मोगा बंधान के यहां कंपनी ने करीब 5 से अधिक ड्रिल किए हैं। पिछले दिनों कंपनी ने बंधान के यहां पर अलग-अलग इलाकों में ड्रिल मशीन से पाइप जमीन के अंदर डाले थे, इसमें बंधान के यहां 8 से 10 मीटर तक ठोस जमीन मिली है। यानी मोगा के पुराने बांध को डिस्मेंटल करने के बाद 10 मीटर (32 फीट) गहराई से नया ब्रिज तैयार किया जाएगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लाखा बंजारा झील की सफाई और सौंदर्यीकरण का काम कराया जा रहा है। पहले चरण में नालों को डायवर्ट करेंगे।

तालाब से वाटर रिचार्ज का पता चलेगा
प्रोजेक्ट इंचार्ज विजय कुमार ने बताया कि बांध को मजबूती देने के लिए यह परीक्षण किया जा रहा है। तालाब में अलग-अलग स्थानों पर भी ड्रिल कर उसकी मिट्टी की जांच की जाएगी। इससे तालाब द्वारा होने वाले वाटर रिचार्ज के बारे में जानकारी मिल सकेगी। यह काम जमीन के सूखने के बाद होगा।

अभी नालों का गंदा पानी मिल रहा झील में
अभी तालाब में जो पानी बचा है। वह नालों का है। इससे नालों के ट्रैप करने के बाद उस पानी को मोटर पंप से खाली किया जाएगा। उधर, सीवरेज का यह पानी जो तालाब में पहुंच रहा है। वह बंधान के यहां से निकलता भी जा रहा है। इसके कारण बीचों-बीच जल स्तर स्थिर हैं।

जमीन सूखने में लगें 21 दिन
तालाब की जमीन के खाली होने के बाद अब डि-सिल्टिंग के लिए मशीनरी आ रही है। दीपावली के बाद तालाब की डि-सिल्टिंग शुरू किया जाना है। अभी तालाब की जमीन को सूखने के लिए छोड़ा गया है। एक्सपर्ट के मुताबिक तालाब की जमीन को सूखने के लिए 21 दिन का समय लगेगा।

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