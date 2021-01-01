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जागरुकता के लिए दौड़:स्वच्छता के लिए 85 साल के बुजुर्ग ने भी लगाई दौड़, 3000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा

सागर2 घंटे पहले
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स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में मकरोनिया को स्वच्छता में नंबर 1 लाने के लिए मिनी मैराथन दौड़ हुई। - Dainik Bhaskar
स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में मकरोनिया को स्वच्छता में नंबर 1 लाने के लिए मिनी मैराथन दौड़ हुई।
  • मकरोनिया नगर पालिका परिषद द्वारा मिनी मैराथन का आयोजन, 5 और 9 किलोमीटर दौड़े प्रतिभागी

स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में मकरोनिया को स्वच्छता में नंबर 1 लाने के संदेश और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए नगर पालिका मकरोनिया द्वारा रविवार सुबह 7 बजे मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। इस दौरान कई कार्यक्रम आयोजित हुए। जिसमें ओपन मंच पर बच्चों समेत बड़ों ने अपने हुनर की शानदार प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद राजबहादुर सिंह और नरयावली विधायक प्रदीप लारिया शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान स्वच्छता का संदेश देने के लिए डस्टबिन भी बांटे गए। मैराथन में उत्साह के साथ प्रतिभागी शामिल हुए। इसमें 85 साल के एक बुजुर्ग भी मैराथन का हिस्सा बने, उन्हें भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अलग-अलग कैटेगरी में करीब 3000 से ज्यादा प्रतिभागी शामिल हुए।

दीनदयाल ग्राउंड में कार्यक्रम की शुरुआत जुम्बा और एरोबिक्स के साथ हुई। इसमें प्रतिभागियों ने जमकर मस्ती की। सीएमओ ईशांक धाकड़ ने सभी प्रतिभागियों समेत कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को स्वच्छता का एप (MoUHA) को डाउनलोड करवाया। इसके बाद 9 किलोमीटर की कैटेगरी में मिनी मैराथन की शुरूआत की गई, जिसमें कई प्रोफेशनल रनर्स भी शामिल हुए। मुख्य अतिथि विधायक लारिया ने हरी झंडी दिखाकर शुरूआत की। प्रतिभागियों को नगर पालिका परिषद मकरोनिया व स्वच्छता के लोगो वाली सफेद टी-शर्ट भी दी गई। इसके बाद 5 किलोमीटर की दोनों कैटेगरी में भी मैराथन का आयोजन किया गया। जिसमें विधायक लारिया और उनकी टीम भी शामिल हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद सिंह ने कहा कि मैं भी एक स्पोर्ट्स प्लेयर हूं। ऐसे आयोजनों से खेल भावनाओं को बढ़ावा मिलता है। युवाओं के लिए भी ऐसे आयोजनों में शामिल होकर एकता का परिचय देना चाहिए।

मुख्य अतिथि विधायक लारिया ने कहा कि स्वच्छता के लिए आयोजित मिनी मैराथन में सभी वर्गों ने बढ़कर हिस्सा लिया। इसी के चलते यहीं ग्राउंड में जल्द ही खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। जल्द ही रूपरेखा तैयार की जा रही है। मैराथन में डॉ. संतोष राय, राहुल साहू, अंकित तिवारी सापट, कविता लारिया, डॉ. मोनिका शर्मा, आदि मौजूद थे।

यह बनाए गए थे अलग-अलग कैटेगरी के 2 ट्रैक
9 किमी का ट्रैक : एमपीईबी, बटालियन रोड, मकरोनिया चौराहा, सिविल लाइन रोड, कृषि विपणन ऑफिस, पदमाकर कॉलोनी, आनंद नगर, रजाखेड़ी और मकरोनिया चौराहा होते हुए वापस दीनदयाल नगर का मैदान।

5 किमी का ट्रैक : दीनदयाल नगर से बटालियन रोड, मकरोनिया चौराहा और वापस दीनदयाल नगर मैदान।

स्वच्छता को लेकर बुजुर्ग ने दान दिया
मिनी मैराथन में युवाओं का उत्साह को देखते हुए 85 साल के लालचंद शास्त्री भी इस मैराथन में हुए। वे 5 किलोमीटर कैटेगरी में शामिल होकर युवाओं को टक्कर दी। उन्होंने कहा कि वे स्वच्छ मकरोनिया, स्वस्थ प्रगतिशील मकरोनिया के उद्देश्य को लेकर दौड़ा हूं। युवाओं के इस जोश को देखते हुए उन्होंने मकरोनिया नपा को 11 हजार रुपए का राशि स्वच्छता के कामों लगाने के लिए दान की।

आयोजन के बाद मैदान साफ किया
आयोजन के समाप्त होने के बाद मैदान में प्रतिभागियों के चेस्ट नंबर के पेपर पड़े हुए थे, जिन्हें मकरोनिया नपा की स्वच्छता टीम द्वारा तुरंत ही साफ कराया गया। कार्यक्रम में इस्कॉन मंदिर के श्रृद्धालुओं द्वारा कीर्तन किया। इसमें विदेशी भी शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में सृजन कला विकास समिति द्वारा स्वच्छता को लेकर नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया और बधाई की भी प्रस्तुति दी गई। वहीं जुम्बा सतपाल पांडा और रूचि कोलारा द्वारा कराया। कार्यक्रम का मंच संचालन भोपाल की एंकर ऋतु पटेल ने किया।

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