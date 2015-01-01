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डिजिटलाइजेशन:अब गर्ल्स कॉलेज की लाइब्रेरी होगी डिजिटल

सागरएक घंटा पहले
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प्रतिकात्मक फोटो

गर्ल्स कॉलेज की जनभागीदारी समिति की बैठक गुरुवार को हुई। इसमें तय हुआ है कि गर्ल्स कॉलेज की लाइब्रेरी का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। करीब 4 से 5 लाख रुपए का व्यय इस पर होना है, जिसे मंजूरी दी गई। इस प्रकार कॉलेज की लाइब्रेरी में वर्तमान में उपलब्ध 70 हजार से अधिक पुस्तकों का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा।

यह काम होते ही कॉलेज की छात्राएं एक क्लिक पर यह किताबें ऑनलाइन ही पढ़ सकेंगी। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर दीपक सिंह ने की। बैठक में गर्ल्स कॉलेज के विकास के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। नए और पुराने एजेंडे बैठक में रखे गए थे। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु लाइब्रेरी के डिजिटाइजेशन के लिए रखे गए प्रस्ताव को कलेक्टर ने मंजूरी दे दी।

अब जल्दी ही सभी किताबों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि इसके लिए कॉलेज प्रबंधन सॉफ्टवेयर खरीद रहा है और इसके तहत लाइब्रेरी को डिजिटाइजेशन करेगा। बैठक में कॉलेज प्राचार्य डॉ. बीडी अहिरवार सहित समिति के सदस्य मौजूद थे।

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