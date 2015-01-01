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काेराेना में संकट:एचओडी अवकाश पर, 1 पाॅजिटिव, दाे बीमार, लैब में रिपोर्ट वेरिफाई करने डॉक्टर नहीं बचे

सागरएक घंटा पहले
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प्रतिकात्मक फोटो
  • वायरोलॉजी लैब में दाे टेक्नीशियन व एक महिला डॉक्टर आ चुके हैं पाॅजिटिव

सागर में काेराेना काल में संभाग की इकलौती वायरोलॉजी लैब संकट में नजर आ रही है। यहां बीते राेज ही एक महिला डाॅक्टर, पूर्व में दाे टेक्नीशियन काेराेना पाॅजिटिव आ चुके हैं। लैब के प्रभारी व एक अन्य डाॅक्टर बीमार हाे गए हैं।

बावजूद इसके विभाग के अध्यक्ष डाॅ अमरदीप राय बिना अनुमति अवकाश पर चले गए हैं। गुरुवार काे यह हालत थी कि रिपाेर्ट वेरिफाई करने के लिए बीमार डाॅक्टराें काे घर से बुलाना पड़ रहा था। मामले में बीएमसी के प्रभारी डीन डाॅ. आरएस वर्मा का कहना है उनके अवकाश के बारे में काेई सूचना या आवेदन मेरे पास नहीं आई है, न अधिकृत जानकारी नहीं है।

बीएमसी में माइक्राेवायाेलाॅजी लैब के अधीन वायरोलॉजी लैब संचालित हाे रही है। मार्च में काेराेना अस्पताल और अप्रैल में वायराेलाॅजी लैब प्रारंभ हाेने के पहले इस विभाग के अध्यक्ष डाॅ. अमरदीप राय रीवा चले गए थे। एस्मा लगा हाेने के बाद भी वे अगस्त महीने तक सागर नहीं आए थे। उन्हें लगातार नाेटिस दिए गए, वेतन राेका गया, सेवा समाप्ति की चेतावनी दी गई थी। अगस्त में उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन की थी। अब वे काॅलेज प्रबंधन काे बगैर सूचना दिए फिर दीपावली अवकाश पर चले गए हैं।

हालांकि उन्होंने अधिकृत रूप से अवकाश नहीं लिया है। इसकाे लेकर विभाग में ही उनके विराेध में स्वर उठने लगे हैं। इधर विभाग में पदस्थ एक अन्य डाॅक्टर व असिस्टेंट प्राेफेसर शाेएब अख्तर भी बीते शुक्रवार से अवकाश पर हैं।

एक डाॅक्टर पाॅजिटिव, दाे बीमार

वायराेलाॅजी लैब के प्रभारी व काेराेना काल के पहले दिन से लैब संचालित कर रहे डाॅक्टर सुमित रावत दाे दिन से बुखार, सर्दी-जुकाम से पीड़ित हैं। उनके अलावा डाॅ. नीलू भी बीमार बताई जा रही हैं। जबकि बीते राेज ही वायराेलाॅजी लैब में पदस्थ एक महिला डाॅक्टर काेराेना संक्रमित निकली हैं। इधर अब सिर्फ एक महिला डिमांस्ट्रेटर के भराेसे काेराेना की जांच व रिर्पाेट का काम बचा है। हालांकि डाॅ. नीलू और डाॅ. रावत बीमार हाेने के बावजूद लैब आकर जांच और रिपाेर्ट का काम निपटा रहे हैं।

जरूरत पड़ी ताे वापस आ जाऊंगा

मैं अवकाश पर कल ही घर आया हूं। उस समय तक सब ठीक थे, यदि पता हाेता कि काेई साथी बीमार हैं ताे मैं नहीं आता। हालांकि यदि आवश्कता पड़ी ताे तुरंत वापस आ जाऊंगा।

- डाॅ. अमरदीप राय, एचओडी, माइक्राेबायाेलाॅजी विभाग बीएमसी, सागर

अवकाश की जानकारी नहीं है

माइक्राेबायाेलाॅजी विभाग के एचओडी डाॅ. अमरदीप राय के अवकाश पर जाने या शहर से बाहर जाने की सूचना मेरे पास नहीं है। मुझसे अवकाश नहीं लिया है, न ही एप्लीकेशन आई है।

- डाॅ. आरएस वर्मा, प्रभारी डीन, बीएमसी, सागर

बीएमसी से जानकारी लेता हूं

माइक्राेबायाेलाॅजी विभाग के एचओडी के अवकाश पर जाने की जानकारी नहीं है। काेराेना काल में अवकाश पर गए या बगैर सूचना के गए हैं, इस बारे में जानकारी लेकर चर्चा करूंगा।

- मुकेश शुक्ला, संभाग कमिशनर, सागर

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