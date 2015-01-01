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महावीर दिगम्बर जैन मंदिर नेहानगर में प्रवचन:बिना अभ्यास के प्रयत्न करने से कभी रत्न नहीं मिला करते - कुन्थु सागर जी

सागर3 घंटे पहले
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लगातार अभ्यास करने से उसके प्रति विश्वास जगाने से हम कार्य में सफल हो जाते हैं। बिना अभ्यास के प्रयत्न करने से कभी रत्न नहीं मिला करते, जो अभ्यासी व्यक्ति है। वह एक दिन भी आलस्य नहीं करते। लगातार अपने कार्य में लगे रहते हैं।

आज यदि सफलता नही मिल रही है तो ध्यान रखना अभ्यास का अभाव है। अभ्यास व्यक्ति को मंजिल तक ले जाने का एक वादा है। एक प्रयास है। यह बात मुनिश्री कुन्थु सागर महाराज ने कही। वे श्री महावीर दिगम्बर जैन मंदिर नेहानगर में प्रवचन दे रहे थे।

उन्होंने कहा कि जीवन में अभ्यास करना जरूरी है। अभ्यास करने से क्या लाभ होते हैं? अभ्यास क्या है? किसी भी कार्य को लगातार करना अभ्यास कहलाता है। निरंतरता बनाए रखने का नाम अभ्यास होता है। जैसे किसी खेल में मैच के पहले अभ्यास करते हैं।

किसी भी क्षेत्र में परफेक्ट बनना हो तो उसमें पहले अभ्यास की जरूरत होती है। अभ्यास के बिना सफलता नहीं मिल सकती। ज्ञान प्राप्त करने के लिए अभ्यास चाहिए। जीवन में उन्नति करने के लिए अभ्यास चाहिए। आपने अर्जुन, एकलव्य और द्रोणाचार्य का उदाहरण सुना होगा। जिसने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उनको अपना गुरु मानकर महारत हासिल की।

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